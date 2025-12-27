مؤكدًا شكوك جوزيه جوميز .. حامد البلوي يفجر الجدل حول هدف الفتح "الأبيض" أمام الأهلي!

فجر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن كواليس جديدة بشأن حالة هدف الفتح الملغي في شباك الراقي بقرار من حكام تقنية الفيديو ((VAR، حيث تسببت هذه الحالة في جدل تحكيمي.

الفتح، كان قد ألحق بضيفه الأهلي، الخسارة الأولى هذا الموسم في دوري روشن السعودي 2025-2026، بنتيجة (2-1)، خلال المباراة التي جمعت الطرفين، مساء أمس الجمعة على ملعب ميدان تمويل الأوللا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد النادي الأهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب دوري روشن مبتعدًا عن صراع الصدارة، فيما وصل الفتح للنقطة الثامنة، متقدمًا للمرتبة 14، بفوزه الثاني هذا الموسم.