محمد سعيد

"كانت لحظة سهو مؤسفة وبدون نية سيئة".. المدير الرياضي للأهلي يعتذر علنًا لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو

اندفاع "بيدرو" يثير الجدل بعد فوز الأهلي على النصر

وجه روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي السعودي، اعتذارًا علنيًا إلى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، لاعبي النصر على خلفية تصرفه المثير للجدل تجاههما عقب انتهاء مباراة الفريقين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

النصر خسر (2-3) ضد الأهلي، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".

  • روي بيدرو يستفز نجمي النصر

    عقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، اندفع روي بيدرو للاحتفال مع عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، الأمر الذي استفز جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، حيث تطورت الأمور إلى مشادة مباشرة مع فيليكس، قبل أن يتدخل عدد من مسؤولي "الراقي" لاحتواء الموقف وإنهائه.

    أظهرت عدسات المصورين والحضور في الملعب، أن جواو فيليكس حاول أن يبتعد عن بيدرو في البداية، قبل أن يتصاعد الأمر ليصل إلى تبادل بعض الكلمات العنيفة مع الدفع باليد.

    يذكر أن بيدرو، كان مديرًا رياضيًا في العملاق البرتغالي بنفيكا قبل القدوم إلى الأهلي، وحاول في وقت سابق إعادة فيليكس إلى بنفيكا، في الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ كآخر مهمة له قبل الذهاب إلى الأهلي، لكنه فشل في ذلك.

    وسابقًا.. صرح جواو فيليكس أنه كان يتمنى العودة إلى بنفيكا؛ إلا أن الإدارة لم تكن جادة في المفاوضات معه، مما أدى إلى ذهابه للنصر في نهاية الأمر.

  • بيدرو يعتذر لجواو فيليكس وكريستيانو رونالدو

    بعد ساعات من هذه الأحداث، نشر بيدرو رسالة اعتذار عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، حيث كتب: "فوز رائع على أقوى منافس واجهناه حتى الآن هذا الموسم. كانت ليلة استثنائية لرجالنا، قدّموا خلالها لجماهيرنا عرضا حقيقيا للقوة والوحدة في مواجهة الصعوبات".

    وأضاف: "أوجه كلمة خاصة للصانبي: نسقط معا وننهض معا. لا أحد يُترك خلفنا، فنحن جميعا الأهلي حتى النهاية".

    وتابع بيدرو: "أود تقديم توضيح واعتذار علني للمحترفين البرتغاليين الرائعين في النصر على سوء الفهم الذي حدث على أرض الملعب بعد صافرة النهاية. لا أحمل لهما سوى أعمق مشاعر الإعجاب والاحترام، لكن تركيزي على الاحتفال مع حارس مرمانا بعد ما جرى في الشوط الأول جعلني أغفل عن هذا الأمر".

    وختم المسؤول الأهلاوي: "لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك، ولم يكن نابعا عن أي نية سيئة، بل كان مجرد خطأ غير مقصود ولحظة سهو مؤسفة. أتمنى لهم كل التوفيق، وأبارك لهم موسمهما المميز حتى الآن. والآن نُحوّل تركيزنا إلى مباراتنا المقبلة".

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

