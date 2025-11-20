من جديد يثير كتاب السيرة الذاتية الجديد للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الصادر بعنوان "ليفاندوفسكي: الحقيقي" للكاتب سيباستيان ستاشيفسكي، جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام وبين الجماهير بعد كشفه عن واقعة مثيرة حدثت على دكة برشلونة خلال مواجهة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
كشف "صادم" من مذكرات ليفاندوفسكي .. لاعب برشلونة تهرب من معركة إنتر وتسبب في ورطة لهانزي فليك!
تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل في لقاء إنتر وبرشلونة
وفقًا لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الكتاب يروي أن اللحظة الحاسمة جاءت في الدقائق الأخيرة من المباراة، حين كان برشلونة متقدمًا ومؤهلًا مؤقتًا للنهائي، بينما كان إنتر يضغط بقوة لإدراك التعادل وفرض الوقت الإضافي.
وهنا كان المدرب الألماني هانزي فليك، قد خطط لإجراء تبديل دفاعي لتعزيز الصلابة في مواجهة الهجمات المتواصلة، إلا أن خطته تعطلت بعدما رفض أحد اللاعبين الدخول بدعوى الإصابة.
بحسب الرواية، فقد أبلغ مساعد فليك اللاعب أندرياس كريستنسن بقرار التبديل، لكن المدافع الدنماركي أجاب بأن ظهره يؤلمه ولا يستطيع المشاركة، لكن فليك، وفق الكتاب، لم يقتنع تمامًا بجدية الإصابة، لكنه لم يكن يملك وقتًا للتأكد وسط ضغط إنتر الهجومي الكبير.
قرار هانزي فليك وردة الفعل
أمام هذا الموقف، قرر فليك الاعتماد على خيار آخر لتعزيز القوة البدنية في الدفاع، فقام بإشراك روبرت ليفاندوفسكي بدلًا من فيران توريس في الدقيقة 90، على أمل الاستفادة من طول قامة المهاجم البولندي في مواجهة الكرات العالية، غير أن التبديل لم يحقق النتيجة المرجوة.
وبالفعل، تمكن فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 93، من تسجيل هدف التعادل القاتل لإنتر وسط احتجاجات برشلونة على وجود خطأ ضد جيرارد مارتين في بداية الهجمة.
الهدف احتُسب، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي، حيث سجل دافيد فراتسي الهدف الرابع ليقود إنتر إلى الفوز بنتيجة (4-3) والتأهل إلى النهائي، قبل أن يخسر بخماسية مذلة أمام باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي.
وضعية ليفاندوفسكي في برشلونة
الكتاب أشار أيضًا إلى أن ليفاندوفسكي دخل المباراة وهو غير مكتمل الجاهزية بعد عودته من الإصابة، وكان الهدف الأساسي من إشراكه في اللحظات الأخيرة هو المساهمة دفاعيًا، لكن بعد هدف إنتر، اضطر المهاجم البولندي للبقاء في الملعب خلال الأشواط الإضافية رغم معاناته البدنية، ولم يتمكن من تقديم الكثير في ليلة صعبة على جماهير برشلونة.
وهذه القصة، إذا صحت، قد تثير جدلًا واسعًا داخل النادي الكتالوني، خصوصًا أنها تكشف عن لحظة حساسة في مباراة مصيرية بدوري الأبطال، وتضع علامات استفهام حول التزام بعض اللاعبين في الظروف الحرجة.
تفاصيل أكثر إثارة في كتاب "ليفاندوفسكي: الحقيقي"
الكتاب، الذي سبق أن كشف عن تفاصيل أخرى مثيرة مثل طلب برشلونة من ليفاندوفسكي التوقف عن تسجيل الأهداف لتجنب دفع مكافآت إضافية لناديه السابق بايرن ميونخ، يواصل إثارة النقاشات حول كواليس الفريق الكتالوني في الموسم الماضي.
المكافأة كانت منصوصًا عليها في عقد انتقاله، وتنص على دفع 2.5 مليون يورو إذا تجاوز اللاعب حاجز 25 هدفًا في الدوري.
وبحسب ما ورد في السيرة، فإن برشلونة كان قد حسم لقب الدوري بالفعل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، كما ضمن ليفاندوفسكي لقب الهداف "بيتشيتشي".
ومع ذلك، استُدعي اللاعب إلى أحد المكاتب بعد أحد التدريبات، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين بينهم الرئيس جوان لابورتا. وهناك، فوجئ بطلب غريب من أحد الإداريين الذي قال له: "روبرت، نريدك أن تتوقف عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة".
ليفاندوفسكي، الذي اعتاد على المنافسة في أعلى المستويات لأكثر من عقد، شعر بالدهشة من هذا الطلب غير المسبوق، إذ لم يحدث أن طُلب منه طوال مسيرته أن يتوقف عن التسجيل.
وفي النهاية، أنهى النجم البولندي الموسم برصيد 23 هدفًا فقط، دون أن يسجل في آخر مباراتين، ليبقى بعيدًا عن الرقم الذي كان سيُلزم برشلونة بدفع المكافأة لبايرن ميونخ.
ما التالي لليفاندوفسكي وبرشلونة؟
نجح برشلونة في تجاوز صدمة خسارته كلاسيكو إسبانيا أمام ريال مدريد بشكل سريع، حيث عاد خلال الأسابيع الماضية إلى المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإسباني، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط فقط عن النادي الملكي.
وبعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي الحالية، يستعيد برشلونة نجومه الموزعين على أكبر المنتخبات العالمية، من أجل العودة للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، وستكون أولى المحطات عندما يستضيف الجار والغريم أتلتيك بيلباو، وذلك يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.
وبعد ذلك يخرج فريق برشلونة في مهمة قارية صعبة ومهمة للغاية، حيث يحل ضيفًا على العملاق الإنجليزي تشيلسي في معقله "ستامفورد بريدج" يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتمثل المباراة أهمية كبيرة للبلوجرانا، حيث يواجه الفريق الفائز مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية، من أجل حصد 3 نقاط مهمة يحتاجها من أجل تعديل أوضاعه في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، والفوز سيمنحه دفعة قوية للدخول وسط الثمانية الكبار.