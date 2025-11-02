Getty Images Sport
أرنولد يكشف مشاعره تجاه العودة إلى ليفربول.. ويؤكد دور "العميل بيلينجهام" في انتقاله لريال مدريد!
أرنولد يواجه ليفربول للمرة الأولى
عندما أُجريت قرعة دوري أبطال أوروبا في أواخر أغسطس، كان أحد العناوين الرئيسية هو مواجهة ليفربول ضد مدريد - بعد أشهر فقط من استبدال ألكسندر-أرنولد "الريدز" بـ"لوس بلانكوس".
عندما انتشرت أخبار انتقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا الوشيك إلى عملاق إسبانيا، غضب العديد من مشجعي ليفربول من المدافع، حتى أن البعض أطلق صيحات الاستهجان ضده في مبارياته الأخيرة مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.
ربما يكون هذا العداء قد هدأ قليلاً بعد وداعه، حيث ساعدهم على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، ولكن سيكون من المثير للاهتمام رؤية الاستقبال الذي سيحظى به في آنفيلد في مواجهة دوري أبطال أوروبا المثيرة يوم الثلاثاء.
مهما حدث، يقول ألكسندر-أرنولد نفسه إنه "سيحب" ليفربول "دائمًا" لكنه يعترف بأن هذه المباراة ربما جاءت في وقت مبكر جدًا بالنسبة له.
مشاعر مختلطة لألكسندر أرنولد
يقول ألكسندر-أرنولد إن مواجهة مدريد كانت "مقدرة" أن تقع مع ليفربول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة وأن الفريقين تواجهوا كثيرًا في هذه المسابقة في السنوات الأخيرة.
وقال لـ "أمازون برايم سبورت": "عندما أُعلنت القرعة، أعتقد أن الجميع كانوا يعرفون نوعًا ما أنها ستحدث، كان مقدرًا لهذه المواجهة أن تأتي. من الواضح أنهم فريق كبير، لذلك علمت أنني في مرحلة ما سأعود إلى هناك أو ألعب ضد ليفربول. إنها تحدث قريبًا جدًا. مشاعر مختلطة. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة جدًا، جدًا، ولكنني متحمس لها".
وأضاف خريج أكاديمية ليفربول أنه لن يحتفل إذا سجل هدفًا ضد فريقه القديم. وهو بالتأكيد يأمل في المشاركة بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وواصل: "مهما كانت طريقة استقبالي، فهو قرار الجماهير. سأحب النادي دائمًا، وسأظل دائمًا من مشجعي النادي. سأظل دائمًا ممتنًا للفرص والأشياء التي حققناها معًا - ستعيش معي إلى الأبد. مهما حدث، مشاعري لن تتغير تجاه ليفربول. لدي ذكريات هناك ستدوم معي مدى الحياة، ومهما كانت طريقة استقبالي، فإن ذلك لن يتغير".
'العميل بيلينجهام' ساعد في تأمين الانتقال إلى ريال مدريد
قضى ألكسندر-أرنولد أفضل جزء من 20 عامًا في ليفربول، لكن الدولي الإنجليزي (صاحب 34 مباراة دولية) كان مستعدًا لتغيير المشهد هذا العام.
حصل على انتقاله إلى مدريد في الصيف، ويبدو أن ذلك كان بتشجيع من زميله في منتخب إنجلترا جود بيلينجهام.
وباعترافه الشخصي، يبدو أن نجم بوروسيا دورتموند السابق لعب دورًا كبيرًا في لحاق ألكسندر-أرنولد به إلى سانتياجو برنابيو: "كانت هناك الكثير من التكهنات، وأشياء 'العميل جود'. كان الأمر كذلك في موسمه الأول [في ريال مدريد]، كنا نلتقي في معسكرات منتخب إنجلترا وكان الجميع يريد أن يعرف كيف هي الأجواء خلف الكواليس. قال إنها مذهلة، وأنه لم ير شيئًا مثلها من قبل. الدافع من النادي بأكمله، للفوز وتوقع الفوز. لقد تحدث بشكل رائع عن النادي، وفي نهاية اليوم، كنت قد اتخذت قراري، كنت بحاجة إلى تغيير لنفسي. أردت تحديًا جديدًا داخل وخارج الملعب".
ليفربول يعاني بعد رحيل أرنولد
لطالما تعرض ألكسندر-أرنولد لانتقادات بسبب أفعاله الدفاعية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب في نظر الكثيرين.
ولكن يبدو أن البعض ربما أغفل مدى أهميته لليفربول من الناحية الهجومية.
لم يقتصر الأمر على أنهم لم يكونوا فعالين على الجبهة اليمنى هذا الموسم فحسب، بل إن محمد صلاح، الذي اعتمد كثيرًا على مساهمات ألكسندر أرنولد، بدا بعيدًا عن مستواه هذا الموسم. فشل التوقيع الصيفي جيريمي فريمبونج وكونور برادلي في التألق حتى الآن، وهذا الأسبوع، يمكن للرجل الإنجليزي أن يُظهر لفريق أرني سلوت ما يفتقدونه.
