"حسم موقفه تمامًا".. رئيس ريد بول يعلق على أنباء تولي كلوب قيادة تدريب ريال مدريد!
ريال مدريد يفكر في كلوب كخليفة لألونسو
أجبر تراجع مستوى مدريد تحت قيادة ألونسو إدارة النادي على تقييم البدائل بصمت مع تزايد الإحباط داخل سانتياجو بيرنابيو.
أشرف ألونسو على سلسلة مقلقة أهدر فيها "لوس بلانكوس" نقاطاً في ست من مبارياتهم الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان مشروعه ينهار بعد خمسة أشهر من بداية الموسم.
الخسائر المؤلمة، والارتباك التكتيكي، والتقارير غير المشجعة عن انقسام غرفة الملابس حول أساليب ألونسو، زادت من حجم التدقيق على دوره.
وسط هذا الاضطراب، أدرج فلوريان بليتنبرج من شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" كلوب ضمن الأسماء التي يفكر فيها مدريد إذا قرروا الانفصال عن ألونسو في الأسابيع المقبلة.
كلوب، الذي غادر ليفربول في نهاية موسم 2023-24، استمتع بنمط حياة أكثر هدوءاً منذ توليه منصب رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول في أوائل عام 2025. مكانته، وخبرته في دوري أبطال أوروبا، وتاريخه في إحياء الفرق ذات الأداء المتراجع تجعله بطبيعة الحال نوع المرشح الذي ينجذب إليه مدريد في لحظات الأزمات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من وصفه كخيار محتمل، سرعان ما أصبح الألماني موضوعاً لتكهنات كانت أقرب للحلم منها إلى الواقع. لطالما أكد كلوب أنه ابتعد عن التدريب المباشر لأنه كان "يعاني من نفاد الطاقة"، ولا شيء في دوره الحالي يشير إلى أنه حريص على العودة إلى بيئة الضغط العالي والتوقعات المرتفعة التي يقدمها مدريد. اكتسبت الشائعات زخماً، لكن المقربين من كلوب يصرون على أن هذه الروابط تسيء تمثيل نواياه والتزامه الحالي.
الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول يؤكد أن كلوب لن يعود إلى التدريب
تناول مينتزلاف، المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، التكهنات المتزايدة بشكل مباشر وأوضح موقف كلوب بشكل لا لبس فيه. وقال خلال حدث استضافته صحيفة "لايبزيجر فولكس تسايتونج": "لقد أوضح يورجن أنه لا يريد أن يكون مدرباً في الوقت الحالي"، موضحاً أنه لا يوجد خوف داخل ريد بول من خسارة شخصيتهم البارزة لصالح مدريد أو أي شخص آخر. وأكد أنه بينما قد يعيد كلوب النظر يوماً ما في العودة للتدريب، لا يوجد مؤشر على أن مثل هذا القرار وشيك.
وتوسع مينتزلاف أكثر في الحديث عن أولويات كلوب الحالية، مشيرًا: "ما إذا كان ذلك سيتغير في مرحلة ما من حياته، بالطبع، أمر ممكن. لكنني أرى مدى شغفه بهذه الوظيفة، وكم الأفكار التي لديه ومقدار ما يريد تطويره بشكل أكبر. لذلك، أنا مرتاح تمامًا".
تؤكد هذه التصريحات أن كلوب منخرط بعمق في تشكيل نظام كرة القدم في ريد بول ويزدهر في متطلبات الدور التنفيذي الأقل إرهاقاً.
وبالمناسبة، مع استعداد كلوب للعمل كمحلل خلال كأس العالم 2026 واستمتاعه بمسؤولياته الموسعة خارج الملعب، تعكس ثقة مينتزلاف مستوى من الاستقرار لم يتمتع به كلوب منذ سنوات.
معاناة ريال مدريد الهائلة تحت قيادة تشابي ألونسو
السبب في أن مدريد وجد نفسه مرتبطاً بقوة بشخصية مثل كلوب يكمن في عمق معاناتهم الحالية. جاء ألونسو للنادي كمدرب بنهج تكتيكي حديث بعد نجاحه الملحوظ في باير ليفركوزن، لكن الانتقال كان أصعب بكثير مما كان متوقعاً. أدت الإصابات التي لحقت بالمدافعين الرئيسيين، بما في ذلك إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر وداني كارباخال، إلى زعزعة استقرار هيكل مدريد، بينما تضاربت متطلبات ألونسو للضغط العالي مع إيقاع الفريق ولياقته البدنية.
خارج الملعب، تشير التقارير إلى أن كبار لاعبي مدريد سئموا من جلسات التحليل الطويلة لألونسو وإصراره على خط دفاعي متقدم، وهو ما يشعر البعض أنه يتركهم مكشوفين بشكل مفرط. التحول الفوضوي من روح كارلو أنشيلوتي الصديقة للاعبين والقائمة على إدارة الأفراد إلى أسلوب ألونسو المنهجي المليء بالتفاصيل لم يحظَ بقبول عالمي. مع تزايد استياء اللاعبين وتدهور النتائج، يحمل الوضع كل سمات مشروع مدريد الذي يقترب من نقطة الانهيار.
في هذا السياق، ظهر اسم كلوب حتماً لأنه يمثل الوضوح التكتيكي والشخصية القيادية القادرة على السيطرة على غرفة ملابس مضطربة. لطالما سعت قيادة مدريد تاريخياً وراء مدربين بمكانة كلوب في أوقات الاضطراب، حتى لو كانت احتمالية الحصول عليهم ضئيلة. ولكن على عكس المدربين النخبة الآخرين الذين يبقون في دائرة الفرص، أخرج كلوب نفسه من تلك الدوامة تماماً، مما يجعل ترشحه رمزياً أكثر منه واقعياً.
كلوب سيواصل عمله كمدير عالمي لكرة القدم في ريد بول
يجب على مدريد الآن أن يقرر ما إذا كان ألونسو يستحق المزيد من الوقت لتثبيت استقرار الفريق أو ما إذا كان الوضع يتطلب تدخلاً سريعاً قبل أن يفلت الموسم أكثر. مع بقاء النادي على مسافة قريبة من المتصدر برشلونة، قد تمنح العودة القوية ألونسو متنفساً، لكن المصادر في إسبانيا تشير إلى أن المباريات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصيره. يدرك "لوس بلانكوس" أن التردد قد يكون مكلفاً، ومع ذلك يظل العثور على بديل مناسب في منتصف الموسم، ناهيك عن شخص مستعد لتحمل الضغط، تحدياً كبيراً.
بالنسبة لكلوب، المستقبل القريب أكثر هدوءاً بكثير. يستمر دوره مع ريد بول في استيعاب طاقته وإبداعه، ولا يوجد ما يشير إلى أن معاناة مدريد، أو اضطرابات ليفربول الأخيرة، ستغريه بالعودة إلى خط التماس. لا يزال واضحاً أن الراحة والتخطيط طويل المدى لهما الأسبقية على الكثافة المتواصلة للإدارة الفنية.
