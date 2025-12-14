"حسم موقفه تمامًا".. رئيس ريد بول يعلق على أنباء تولي كلوب قيادة تدريب ريال مدريد!

أجبر تراجع مستوى مدريد تحت قيادة ألونسو إدارة النادي على تقييم البدائل بصمت مع تزايد الإحباط داخل سانتياجو بيرنابيو.

أشرف ألونسو على سلسلة مقلقة أهدر فيها "لوس بلانكوس" نقاطاً في ست من مبارياتهم الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان مشروعه ينهار بعد خمسة أشهر من بداية الموسم.

الخسائر المؤلمة، والارتباك التكتيكي، والتقارير غير المشجعة عن انقسام غرفة الملابس حول أساليب ألونسو، زادت من حجم التدقيق على دوره.

وسط هذا الاضطراب، أدرج فلوريان بليتنبرج من شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" كلوب ضمن الأسماء التي يفكر فيها مدريد إذا قرروا الانفصال عن ألونسو في الأسابيع المقبلة.

كلوب، الذي غادر ليفربول في نهاية موسم 2023-24، استمتع بنمط حياة أكثر هدوءاً منذ توليه منصب رئيس كرة القدم العالمية في ريد بول في أوائل عام 2025. مكانته، وخبرته في دوري أبطال أوروبا، وتاريخه في إحياء الفرق ذات الأداء المتراجع تجعله بطبيعة الحال نوع المرشح الذي ينجذب إليه مدريد في لحظات الأزمات.

ومع ذلك، وعلى الرغم من وصفه كخيار محتمل، سرعان ما أصبح الألماني موضوعاً لتكهنات كانت أقرب للحلم منها إلى الواقع. لطالما أكد كلوب أنه ابتعد عن التدريب المباشر لأنه كان "يعاني من نفاد الطاقة"، ولا شيء في دوره الحالي يشير إلى أنه حريص على العودة إلى بيئة الضغط العالي والتوقعات المرتفعة التي يقدمها مدريد. اكتسبت الشائعات زخماً، لكن المقربين من كلوب يصرون على أن هذه الروابط تسيء تمثيل نواياه والتزامه الحالي.