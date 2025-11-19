"ينظر إليّ بابتسامة الآن".. روبرتسون يهدي تأهل إسكتلندا للمونديال إلى ديوجو جوتا: لم يفارق تفكيري طوال اليوم!

لم يكن الطريق إلى مونديال أمريكا الشمالية مفروشاً بالورود، بل جاء عبر واحدة من أكثر المباريات إثارة وجنوناً في تاريخ الكرة الاسكتلندية الحديث. دخلت كتيبة المدرب ستيف كلارك المباراة وهي تدرك أن الفوز ولا شيء غيره هو السبيل الوحيد لانتزاع صدارة المجموعة الثالثة من الدنمارك وتجنب حسابات الملحق المعقدة.

المباراة التي وصفت بأنها "الأهم لهذا الجيل" شهدت تقلبات درامية بدأت بضربة مقصية خلفية خيالية من سكوت مكتوميناي، لكن الضيوف عادوا في النتيجة مرتين، ما وضع الفريق تحت ضغط هائل.

نقطة التحول جاءت في اللحظات القاتلة، حيث رفض الاسكتلنديون الاستسلام لسيناريوهات "الفشل" المعتادة. ففي الوقت الذي كانت المباراة تتجه فيه للتعادل، انفجر الملعب بهدفين في الوقت بدل الضائع؛ الأول عبر تسديدة دقيقة من كيران تيرني في الدقيقة 93، قبل أن يطلق كيني ماكلين رصاصة الرحمة بتسديدة ساقطة "لوب" مذهلة من منتصف الملعب في الدقيقة 99 مستغلاً تقدم الحارس كاسبر شمايكل، ليعلن رسمياً عودة اسكتلندا للمحفل العالمي لأول مرة منذ مونديال فرنسا 1998، منهياً سنوات من الحسرة والغياب.