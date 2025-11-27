يخوض كل المعارك دون انتصار واحد والانبطاح أمام الإنجليز عرّاه تمامًا.. خافيير تيباس "الكثير من الكلام والهزائم!"

يظهر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في كل معركة تخص كرة القدم الأوروبية تقريبًا، لا يتردد في إطلاق التصريحات، ولا يتراجع عن الهجوم على أي نادٍ أو مشروع يعتقد أنه يهدد مصالح الليجا أو يضعف نفوذها.

لكن، رغم حدة تصريحاته واتساع جبهات المواجهة، تكشف السنوات الأخيرة أن تيباس يخوض معارك كثيرة، لكنه لا يكسب تقريبًا أيًا منها.

فبين صراعه المفتوح مع فلورنتينو بيريز، وصدامه المستمر مع هيمنة الكرة الإنجليزية، وهجماته على الدوري السعودي، والأزمات الداخلية التي تضرب برشلونة وغيره، تبدو الليجا في وضع من بين الأصعب خلال فترة زمنية طويلة، فيما رئيسها يواصل الاشتباك على كل الجبهات دون نتائج تُذكر.