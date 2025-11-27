tebas-premier-league
يخوض كل المعارك دون انتصار واحد والانبطاح أمام الإنجليز عرّاه تمامًا.. خافيير تيباس "الكثير من الكلام والهزائم!"

كيف يمكن أن يخوض رجل كل تلك المعارك دون انتصار واحد؟

يظهر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في كل معركة تخص كرة القدم الأوروبية تقريبًا، لا يتردد في إطلاق التصريحات، ولا يتراجع عن الهجوم على أي نادٍ أو مشروع يعتقد أنه يهدد مصالح الليجا أو يضعف نفوذها. 

لكن، رغم حدة تصريحاته واتساع جبهات المواجهة، تكشف السنوات الأخيرة أن تيباس يخوض معارك كثيرة، لكنه لا يكسب تقريبًا أيًا منها.

فبين صراعه المفتوح مع فلورنتينو بيريز، وصدامه المستمر مع هيمنة الكرة الإنجليزية، وهجماته على الدوري السعودي، والأزمات الداخلية التي تضرب برشلونة وغيره، تبدو الليجا في وضع من بين الأصعب خلال فترة زمنية طويلة، فيما رئيسها يواصل الاشتباك على كل الجبهات دون نتائج تُذكر.

    ضد ريال مدريد.. معركة خاسرة

    منذ تولي خافيير تيباس رئاسة رابطة الدوري الإسباني ورغم أنه أعلن أنه كان مشجعًا لريال مدريد، نشبت مشاكل عدة مع النادي الملكي في عهده.

    خلال الأشهر الأخيرة، وصل التوتر إلى ذروته مع هجوم فلورنتينو بيريز على تيباس خلال اجتماع جمعية أعضاء ريال مدريد، حيث اتهم رئيس الرابطة بـ:

    • دعم إقامة مباريات في ميامي بشكل يخالف "مصلحة المنافسة".
    • السماح لبعض الأندية (مثل برشلونة وفياريال) بالحصول على "فوائد مالية إضافية".
    • إهدار ملايين اليوروهات في مشروع "الأساطير" الفاشل.
    • التدخل بصورة غير مباشرة في الإعلام ومشاريع التأثير على الجماهير.

    رد تيباس كان هجوميًا للغاية، إذ لم يكتفِ بالرد على النقاط الفنية بل اتهم بيريز بأنه يتحدث بنبرة "مقدسة" ويتصرف كمن يمتلك "الحقيقة المطلقة" وأنه يعاني من "الإحباط" بسبب فشل مشروع السوبرليج ويهاجم كل المؤسسات كلما شعر بأن نفوذه مهددًا.

    لكن وسط تبادل الاتهامات، النتيجة الأهم هي أن علاقة تيباس بأسطورة الدوري الإسباني وعمودها التجاري والتاريخي — ريال مدريد — وصلت لتوتر غير مسبوق.

    ورغم كل تصريحاته، لا يملك تيباس أي أدوات ضغط حقيقية على ريال مدريد؛ فالنادي هو الأكثر مشاهدة والأكثر قيمة سوقية والأكثر جاذبية للرعاة والأكثر حضورًا في منصات الاتحاد الأوروبي.

    وبالتالي، فإن أي معركة مع ريال مدريد محسومة مسبقًا لصالح بيريز، مهما حاول رئيس الرابطة أن يظهر بمظهر الطرف الأقوى.

    "إنه الوحيد الذي يملك الحقيقة" .. تيباس يُهاجم تصريحات فلورنتينو بيريز بشأن إقامة مباريات خارج إسبانيا!

  • أمام الإنجليز.. الكثير من الكلام والهزائم!

    يحرص تيباس دائمًا على مهاجمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بدعوى أنه "ينفق بشكل مبالغ فيه" وأن نظامه المالي "غير عادل" و"غير مستدام".

    لكن على أرض الواقع، الأرقام هي التي تتحدث، ففي آخر 9 مباريات جمعت فرقًا إنجليزية بإسبانية في البطولات الأوروبية فريق إسباني واحد فقط فاز!. في المقابل فازت الأندية الإنجليزية أو تجنبت الخسارة في 8 مباريات كاملة، وهي نتائج تعكس تفوقًا ساحقًا للكرة الإنجليزية على الإسبانية في الوقت الراهن، ليس فقط فنيًا بل اقتصاديًا وإداريًا.

    الدوري الإنجليزي يمتلك اليوم أعلى إيرادات بث في العالم، وأعلى نسبة حضور جماهيري، وملاعب أكثر حداثة، ومنتجات إعلامية جذابة عالميًا، إلى جانب قوة تسويقية تتفوق على كل الدوريات.

    في المقابل، تفتقر مسابقة الدوري الإسباني لملاعب حديثة باستثناء القليل، وتعاني من ضعف الحضور الجماهيري، وتشهد نزيفًا في قيم البث كما تعتمد أكثر من اللازم على ريال مدريد وبرشلونة لإنقاذ صورتها.

    ومع ذلك، يستمر تيباس في إطلاق تصريحات بأن الليجا "أفضل" و"أكثر استدامة"، بينما الواقع يُظهر فجوة تتسع عامًا بعد عام.

    "يخسرون المال ويغشون لسنوات وسنوات" .. تيباس يفتح النار على السيتي وباريس ويُذكر الإنجليز بتفوق الإسبان قاريًا!

  • مع الدوري السعودي.. تصريحات نارية بلا أثر!

    يشن رئيس رابطة الدوري الإسباني منذ 2023 حملة انتقادات واسعة على دوري روشن السعودي، معتبرًا أن استقطاب النجوم "لا يصنع دوريًا قويًا" وأن السعودية "بعيدة عن منافسة أوروبا".

    لكن الواقع حتى الآن يناقض تصريحاته: فالدوري السعودي تعاقد مع نجوم الصف الأول: كريستيانو رونالدو، بنزيما، محرز، نيمار، وكانتي، وغيرهم، كما نجح في خطف لاعبين من الليجا نفسها، آخرهم إينيجو مارتينيز من برشلونة.

    الدوري السعودي يطوّر الملاعب والبث التلفزيوني والمدن الرياضية ويمتلك ميزانيات ضخمة لا تستطيع الليغا منافستها، ورغم كل محاولات تيباس لتحجيمه، ما يزال يتوسع، ويجذب اللاعبين بشروط مالية لا يمكن رفضها.

    الأهم أن الدوري السعودي أصبح في وضع يسمح له بمنافسة الليجا في سوق المواهب الشابة، وهو الأمر الذي لم يكن يتخيله أحد قبل سنوات قليلة.

    "من حقهم أن يسعوا للتطور" .. رئيس "لاليجا": لا نخشى الدوري السعودي ولكن سنفعل في تلك الحالة!

    أزمة برشلونة المتفاقمة!

    قد يهاجم تيباس ريال مدريد، لكنه يواجه أزمة أكبر مع برشلونة؛ النادي الذي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاديات الليجا تاريخيًا، النادي الكتالوني يعيش أزمة ديون تتجاوز 1.3 مليار يورو وصعوبات تسجيل اللاعبين منذ 2020 وحتى اليوم واعتمادًا ضخمًا على "الرافعات الاقتصادية" لإنقاذ ميزانيته، وضعف قدرة على المنافسة في سوق الانتقالات، وانهيارًا واضحًا في الجودة الفنية مقارنة بجيل 2008–2015.

    ورغم ذلك، لا يظهر أي حل جذري من رابطة الليجا يغيّر هذا المسار رغم امتثال برشلونة في العديد من السياقات للتدابير المالية.

    بل إن ناديًا بحجم برشلونة أصبح في بعض الفترات غير قادر على تسجيل لاعب جديد إلا بعد بيع آخر، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الحديثة.

    الأزمة لا تخص برشلونة فقط؛ فالعديد من أندية الليغا تعاني ماليًا، لكنها ليست محمية بنفوذ أو جماهيرية تجعلها قادرة على الصمود.

  • ماذا كسب تيباس من كل هذه المعارك؟

    عند تحليل المشهد العام، تبدو حصيلة تيباس فقيرة للغاية:

    • لم يكسب معركة واحدة ضد ريال مدريد باستثناء دوري السوبر ليج.
    • لم يوقف صعود الدوري السعودي، بل يخسر لاعبين لصالحه.
    • لم يقلّص الفجوة مع الدوري الإنجليزي، بل تتوسع باستمرار.
    • لم ينجح في معالجة أزمة برشلونة المالية.
    • ولم يقدم مشروعًا جذابًا يعيد الليجا لمكانتها في واحد من أسوأ المواسم التسويقية منذ 20 عامًا.
    • الليجا تعاني اليوم من تراجع قيم البث الدولي وصعوبة جذب النجوم وخروج مبكر للأندية من المسابقات الأوروبية وضعف الاهتمام الإعلامي خارج إسبانيا، إضافة إلى نزاعات دائمة بين الأندية الكبرى والمسابقة نفسها.

  • رئيس كل المعارك.. ولا انتصارًا واحدًا!

    خافيير تيباس ليس مسؤولًا ضعيفًا؛ هو شخصية قوية، حادة، وصريحة، لكن ربما مشكلته الحقيقية أنه يحارب على كل الجبهات في وقت واحد دون امتلاك الأدوات اللازمة للانتصار.

    وفي الوقت الذي يرفع فيه صوته ضد الدوري الإنجليزي والسعودي وريال مدريد وبرشلونة، تواصل الليجا فقدان قوتها التاريخية عامًا بعد عام.

    المحصلة النهائية واضحة: معارك كثيرة.. نتائج صفرية، خطابات قوية.. لكن كرة القدم الإسبانية في إحدى أضعف حقبها منذ بداية الألفية، وهذه حقيقة تظهر واضحة كقرص الشمس!.

