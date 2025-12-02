وفي ظهور إعلامي لافت، وضع "مهندس الوسط" السابق حداً للمقارنات المستمرة بين جيله والجيل الحالي في ريال مدريد، موجهاً رسائل صريحة حول أزمة الفريق، ووضع فينيسيوس جونيور، ومستقبله الشخصي.
"يجب أن يفوز ريال مدريد بطريقة أخرى".. كروس: التباكي على رحيلي "فخ" يجب تجنبه!
كروس يرفض "المقارنة" بين الأجيال
رفض توني كروس بشكل قاطع النغمة السائدة إعلامياً وجماهيرياً التي تربط تعثر ريال مدريد الحالي بغيابه واعتزاله، معتبراً أن البكاء على الأطلال والحديث المستمر عمن رحلوا "لا يفيد أحداً" ويضر باستقرار الفريق.
وأكد الأيقونة الألمانية أن تكرار القول بأن الفريق يفتقد خدماته ليس مدحاً يحتاج إلى سماعه، بل أصبح عبئاً يجب التخلص منه للتركيز على تحديات الحاضر.
ويرى كروس أن الحل الفني لا يكمن في محاولة استنساخ الماضي أو البحث عن بديل له بنفس المواصفات "القياسية"، لأن حقبته الذهبية مع لوكا مودريتش وكاسيميرو كانت استثنائية ولها ظروفها الخاصة التي انتهت.
بدلاً من ذلك، دعا زملاءه السابقين والمدرب تشابي ألونسو إلى ابتكار أسلوب لعب جديد يتناسب مع خصائص العناصر الحالية المتاحة، مشدداً على أن ريال مدريد يمتلك الجودة الكافية للفوز بالألقاب بأساليب مختلفة، وأن أفضل طريقة لإسكات هذه المقارنات هي تحقيق الانتصارات المتتالية التي تجعل الجماهير تتطلع للمستقبل بدلاً من الحنين للماضي.
- Getty Images Sport
"كان من الرائع رؤية تطور فينيسيوس"
لم يغفل كروس الحديث عن زميله السابق فينيسيوس جونيور، متناولاً وضعه الحالي بمزيج دقيق من الإعجاب بالنضج الكروي والنصح الأبوي الصادق. فقد وصف تطور النجم البرازيلي بأنه "أعجوبة"، مشيداً بموهبته الفذة وشخصيته الطيبة جداً خارج الملعب، نافياً عنه صفة الغرور.
ومع ذلك، أقر كروس بواقعية أن فينيسيوس لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات الهائلة والاستفزازات المستمرة من جماهير الخصوم والمنافسين، مما يخرجه أحياناً عن التركيز ويدفعه لمغادرة أجواء المباريات ذهنياً، ناصحاً إياه بضرورة تعلم كيفية التعامل بذكاء وهدوء أكبر مع هذه الظروف العدائية بحكم صغر سنه وقابليته للتطور.
وعلى صعيد الفريق ككل، قلل الألماني من حجم التهويل الإعلامي حول تراجع أداء "الميرينجي"، مؤكداً أنه لا يلمس أي توتر أو عصبية زائدة داخل أروقة النادي رغم تذبذب النتائج مؤخراً. ويرى أن الهدوء هو السمة الغالبة، وأن اللاعبين يدركون أن التعثر جزء من اللعبة، ويمتلكون القدرة الذهنية لتجاوز هذه المرحلة والعودة لسكة الانتصارات قريباً.
ماذا بعد لتوني كروس؟
وفيما يخص مستقبله المهني وحياته الشخصية بعد قرار الاعتزال المفاجئ وهو في القمة، بدا كروس سعيداً للغاية ومتصالحاً مع دوره الجديد في تكوين النشء عبر أكاديميته، مفضلاً العمل مع الفئات السنية الصغيرة "البراعم والأشبال" على الدخول في معترك التدريب الاحترافي في الوقت الراهن.
وأوضح فلسفته التدريبية البسيطة التي تركز على منح الأطفال الحرية الكاملة واللعب "دون خوف من الخطأ"، معتبراً أن الضغوط تقتل الموهبة في هذا العمر.
وعند سؤاله عن إمكانية رؤيته مدرباً لفريق كبير مستقبلاً أو توجيه نصائح لمدربين صاعدين مثل تشابي ألونسو، أجاب بابتسامة متواضعة بأنه لا يملك نصائح لمدربين كبار حالياً، وأن طموحه لا يتجه نحو دكة البدلاء في الملاعب الكبرى أو وضع خطط لعشر سنوات قادمة.
اختتم كروس حديثه بالتأكيد على أنه غادر ريال مدريد بسلام تام، بابتسامة عريضة ولقب أوروبي كبير، وأنه لا يشعر بأي ندم أو رغبة في العودة للملاعب، مكتفياً بمشاهدة الفريق كمشجع وفيّ يتمنى له الفوز دائماً لإنهاء الجدل القائم.
- Getty
ماذا ينتظر ريال مدريد في الفترة المقبلة؟
يعيش ريال مدريد مرحلة صعبة للغاية في الدوري الإسباني، حيث تعادل الفريق في آخر 3 مباريات، ما أفقده الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة.
يواجه الميرينجي أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني، وبعدها يعود أخيرًا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" ليخوض مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، الأحد المقبل في الجولة 15 من المسابقة.
ويستكمل ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة قوية أمام مضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية التي يحتل فيها المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة وحيدة.