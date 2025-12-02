"يجب أن يفوز ريال مدريد بطريقة أخرى".. كروس: التباكي على رحيلي "فخ" يجب تجنبه!

رفض توني كروس بشكل قاطع النغمة السائدة إعلامياً وجماهيرياً التي تربط تعثر ريال مدريد الحالي بغيابه واعتزاله، معتبراً أن البكاء على الأطلال والحديث المستمر عمن رحلوا "لا يفيد أحداً" ويضر باستقرار الفريق.

وأكد الأيقونة الألمانية أن تكرار القول بأن الفريق يفتقد خدماته ليس مدحاً يحتاج إلى سماعه، بل أصبح عبئاً يجب التخلص منه للتركيز على تحديات الحاضر.

ويرى كروس أن الحل الفني لا يكمن في محاولة استنساخ الماضي أو البحث عن بديل له بنفس المواصفات "القياسية"، لأن حقبته الذهبية مع لوكا مودريتش وكاسيميرو كانت استثنائية ولها ظروفها الخاصة التي انتهت.

بدلاً من ذلك، دعا زملاءه السابقين والمدرب تشابي ألونسو إلى ابتكار أسلوب لعب جديد يتناسب مع خصائص العناصر الحالية المتاحة، مشدداً على أن ريال مدريد يمتلك الجودة الكافية للفوز بالألقاب بأساليب مختلفة، وأن أفضل طريقة لإسكات هذه المقارنات هي تحقيق الانتصارات المتتالية التي تجعل الجماهير تتطلع للمستقبل بدلاً من الحنين للماضي.