Getty Images Sport
"يجب أن تُعرف الحقيقة".. ألونسو يفتح صفحة نيجريرا مجددًا ويشن هجومًا على التحكيم الإسباني!
موقف صارم تجاه "قضية نيجريرا"
أعرب تشابي ألونسو عن دعمه الكامل وتأييده للموقف المؤسسي لنادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز فيما يتعلق بقضية "نيجريرا" الشائكة. ولم يتردد المدرب الباسكي في وصف الوضع الحالي بأنه "غير طبيعي" ولا يمكن التعامل معه وكأنه حدث عابر، مشددًا على أن ما تكشف حتى الآن يستوجب تحقيقًا معمقًا وجذريًا.
وأشار ألونسو إلى الصدى الدولي لهذه القضية، موضحًا أن الأوساط الرياضية خارج إسبانيا تعيش حالة من الذهول والصدمة لعدم وجود عواقب حقيقية أو تحديد للمسؤوليات حتى هذه اللحظة رغم فداحة الاتهامات.
وشدد مدرب الميرينجي على أن القضية تتجاوز مجرد خصومة بين أندية، بل تمس جوهر كرة القدم ونزاهتها، مؤكدًا أن "معرفة الحقيقة" هي الأولوية القصوى الآن لتنقية الأجواء.
- Getty Images Sport
التلميحات حول ألقاب برشلونة
عند سؤاله بشكل مباشر عما إذا كانت ألقاب الغريم التقليدي برشلونة قد "تلطخت" بسبب هذه المدفوعات المشبوهة لمسؤولي التحكيم، لجأ تشابي ألونسو إلى المراوغة، رافضًا الإجابة بنعم أو لا، مكتفيًا بقوله "لن أدخل في هذا الأمر".
وتطرق ألونسو إلى ملف التحكيم الشائك الذي بات حديث الساعة في إسبانيا، خاصة بعد البيانات الأخيرة الصادرة عن لجنة الحكام ضد ريال مدريد وتلفزيون النادي.
ورغم اعترافه بأن الأخطاء البشرية جزء من اللعبة في كل دوريات العالم، إلا أنه وضع خطًا فاصلًا واضحًا بين الخطأ البشري العفوي وبين ما يحدث في إسبانيا: "الأخطاء موجودة في كل الدوريات، فنحن بشر والجميع يخطئ. لكن هنا [في إسبانيا] لدينا حالة تستوجب التحقيق. ما حدث هنا يثير دهشة كبيرة جداً في الخارج، حيث يستغربون عدم وجود أي عواقب أو محاسبة حتى الآن. لذلك من المهم جداً أن تُعرف حقيقة ما حدث. هذا الوضع ليس طبيعياً، ولا يمكن التعامل معه وكأنه أمر اعتيادي".
ودافع ألونسو بشراسة عن حق ناديه في "رفع الصوت" والدفاع عن مصالحه عندما يشعر بالظلم، معتبرًا ذلك حقًا مشروعًا لأي طرف يشعر بالضرر، في رد مباشر على الانتقادات التي طالت النادي الملكي بسبب فيديوهات قناة ريال مدريد.
إدارة الضغوط في ريال مدريد
بعيدًا عن القضايا الشائكة خارجيًا، تحدث ألونسو عن التحديات الداخلية وتطوره الشخصي كمدرب في "الكرسي الساخن" لريال مدريد، معترفًا بأن: "تشابي الذي وصل في يونيو ليس هو نفسه الموجود الآن. في الجوهر نعم، لكنني تعلمت أشياء واضطررت لتعديل أمور في نفسي، هناك تطور مستمر. كمدرب وكمدير للأفراد تتعلم باستمرار. إذا كنا فريقاً أفضل في مارس مما نحن عليه الآن، فسيكون ذلك خبراً جيداً".
وتحدث عن استعانته بالشباب: "ظهور فالديبينياس لأول مرة كان خبراً رائعاً.. تاريخياً، رأيت وعشت كيف أن العديد من اللاعبين الذين تواجدوا في الوقت والمكان المناسبين استغلوا الفرصة. أنا لا أضع سيناريوهات مسبقة ولا حدوداً؛ الملعب هو من يعطيك الفرصة أو يسحبها منك. إذا استحقوا اللعب، سيحصلون على الفرص".
- Getty Images
إندريك ومبابي ورودريجو
تحدث ألونسو عن موقف إندريك من المشاركة في مباراة الغد: "تعلمون أنني لا أحب إعطاء تلميحات للمنافس، لكنه [إندريك] سيدخل القائمة بالتأكيد. نحن لا نفكر فيما بعد التوقف الدولي، لدينا تالافيرا ثم إشبيلية ونحتاج للجميع. وبالتأكيد 'بوبي' لديه خيارات للمشاركة".
وعن مبابي، علق: "نحن نفكر دائماً في اتخاذ أفضل القرارات ليظهر الفريق بأفضل شكل في كل مباراة [ملمحاً إلى أن مصلحة الفريق أهم من الأرقام الفردية]".
وختم: "رودريجو كان خبراً ساراً جداً لنا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل بسبب الدور الذي يلعبه حالياً كلاعب وسط رابع أو مهاجم ثالث. تلك المراكز التي يصعب اكتشافها بفضل جودته تمنحنا توازناً دفاعياً.. وعندما يكتمل ذلك بالأهداف، فهذا أمر مهم جداً".
إعلان