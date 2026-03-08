"يبدو أنه تائه!" - إيغور تودور ينتقد أسلوب تيم شيروود "العبثي" في توتنهام

مع تفاقم الأزمة في الملعب، بدأت أسماء من ماضي النادي تظهر كمنقذين محتملين. اعترف جلين هودل، أيقونة حقيقية للنادي سبق له أن درب الفريق بين عامي 2001 و2003، بأنه مستعد للعودة لمساعدة فريق طفولته على الخروج من مأزقه الحالي.

في حديثه في بودكاست "Could It Be Magic" قبل هزيمة توتنهام أمام كريستال بالاس يوم الخميس، تحدث اللاعب البالغ من العمر 68 عامًا عن علاقته بالنادي. قال هودل: "أعتقد أن ذلك سيكون [جذابًا] بالفعل. خاصة مع توتنهام، لأنه ناديي. أنا أشجعهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري. لذا، فقد كانوا جزءًا كبيرًا من حياتي".

وأضاف عن تجربته الأولى كمدرب: "من الناحية السياسية والمالية، لم يكن هناك مال. بالتأكيد، لم يكن هذا ما أخبروني به عندما انضممت".

يأمل تودور في تخفيف الضغط على عاتقه عندما يعود توتنهام إلى الملاعب في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء.