Cristiano Ronaldo
علي سمير

فيديو | "هل ننزل على ركبنا أمامه؟".. وليد الفراج ينفعل بعد اتهام رابطة دوري روشن بـ"التهور" مع رونالدو!

القضية لا تزال تشغل الرأي العام السعودي

يستمر الحديث في مختلف وسائل الإعلام السعودية، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته الحالية بالامتناع عن المشاركة مع النصر في المباريات بسبب ميركاتو الشتاء.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال الأسبوع الماضي، قبل عودته في وقت لاحق، ولكنه غاب عن مباراتي الفريق ضد الرياض والاتحاد في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

النصر فاز في غياب رونالدو بهدفين نظيفين على الاتحاد، أمس، الجمعة، ليستمر في ملاحقة الزعيم على صدارة الدوري، وبعد المباراة عاد الحديث عن رونالدو من جديدـ عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد شديد اللهجة من دوري روشن

    تحدث مسؤول بالرابطة السعودية المحترفة لـBBC البريطانية، عن أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

    هذا المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى رونالدو؛ قائلًا: "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

    ونفى المسؤول السعودي إدعاءات الأسطورة البرتغالية، بحصول نادي الهلال على مساعدات خاصة، أو وضع عوائق أمام النصر؛ مشددًا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، أبدًا.

    وأضاف: "يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط؛ وهو أن كل نادٍ يعمل بشكلٍ مستقل، وفقًا للقواعد نفسها".

    وشدد مسؤول الرابطة السعودية على أن القرارات المُتعلقة بالتعاقدات والإنفاق تُتخذ من قِبل إدارات الأندية؛ وذلك ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.

  • خلاف بين الداود والفراج

    الناقد الرياضي هاني الداود قال خلال مشاركته في البرنامج:"بيان الرابطة عن رونالدو كان متهورًا، تخيل أن كريستيانو يخرج للرد على الأمر من خلال تغريدة على حسابه".

    وأضاف:"الرابطة استهدفت رونالدو، ولم تتعرض إلى كريم بنزيما وما حدث معه في الاتحاد".

    ومن جانبه رد عليه الفراج قائلًا:"عفوًا أستاذ هاني، مع احترامي وتقديري لك، ما هو المطلوب؟ هل تريدنا أن ننزل على ركبنا أمام رونالدو؟ بلدنا كبير ونحن كبار وغير مسموح لأحد بالتجاوز، الرابطة هي ممثل اللعبة في البلاد".

  • ماذا عن تغريدة فابينيو؟

    وفي سياق آخر، وجه هاني الداود سؤالًا إلى وليد الفراج، عن تغريدة فابينيو لاعب الاتحاد عقب خسارة فريقه أمام النصر.

    وقال الدواد للفراج:"ماذا فهمت من تغريدة فابينيو؟ إنه يقصد قضية بنزيما وعن انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي".

    مع الوضع في الاعتبار أن فابينيو لم يغرد على منصة "إكس" منذ فترة، مما يشير إلى احتمالية أنه كان يقصد ما قاله دانيلو لاعب الاتحاد بأن "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا" عقب الخسارة من النصر.

    وجاء الرد على هذا الاعتقاد، بأن اللاعب كان يهاجم الأداء التحكيمي في كلاسيكو الاتحاد والنصر، بسبب بعض الحالات الجدلية في المباراة، أبرزها تجاهل الحكم السلوفيني لاحتساب ركلتي جزاء لصالح العميد، ومنح ركلة للنصر منحته التقدم في وقت متأخر من اللقاء.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة من الفراج .. هل يقصد رونالدو؟

    الإعلامي وليد الفراج، نشر رسالة عبر حسابه على منصة إكس، أمس، الجمعة، للحديث عن الجدل الدائر في دوري روشن السعودي، وبدا وكأنه يقصد حالة رونالدو.

    وقال الفراج "الأمر ببساطة، كان يعتقد أن الدوري السعودي نزهة، فاكتشف أن التنافس أصعب مما يتخيل.. ثلاث سنوات أصابته بالإحباط، الملعب لا يجامل ولا يتعامل بمنطق العشاق والمغرمين، الملعب للرجال الأشداء، خليكم منطقيين شوية".

    ودعم الفراج رسالته، بصورة ثلاثية، لكريم بنزيما وهو يحمل كأسي الملك ودوري روشن مع الاتحاد، ورياض محرز رافعًا كأس دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، وروبن نيفيش حاملًا كأس الدوري مع الهلال.

     وبشكل عام، تحدث وليد الفراج عن تصور الدوري السعودي، في الموسم المُقبل، والذي يُتوقع أن يصير نقطة تحول، في ظل انتهاء عقود رونالدو وبنزيما مع النصر والهلال، متسائلًا "ما هي خطتنا التالية لدوري 2028، من هم النجوم الذين سندعم دورينا بهم؟ علينا أن نفكر بالتحديث من هذه القائمة".

