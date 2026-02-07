فيديو | "هل ننزل على ركبنا أمامه؟".. وليد الفراج ينفعل بعد اتهام رابطة دوري روشن بـ"التهور" مع رونالدو!

يستمر الحديث في مختلف وسائل الإعلام السعودية، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته الحالية بالامتناع عن المشاركة مع النصر في المباريات بسبب ميركاتو الشتاء.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال الأسبوع الماضي، قبل عودته في وقت لاحق، ولكنه غاب عن مباراتي الفريق ضد الرياض والاتحاد في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين، خاصة بعد إبرام صفقة التعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد.

النصر فاز في غياب رونالدو بهدفين نظيفين على الاتحاد، أمس، الجمعة، ليستمر في ملاحقة الزعيم على صدارة الدوري، وبعد المباراة عاد الحديث عن رونالدو من جديدـ عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.