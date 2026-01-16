بعد واقعة "رينيه نيكول" .. مشجعون يتراجعون عن حضور كأس العالم ودعوات لمقاطعة البطولة

مينيابوليس، المدينة التي تجذب انتباه العالم في الأيام الأخيرة، ليست من بين المراكز التي اختارتها منظمة الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026، ولكنها أصبحت سببًا في غضب عارم قد يهدد المسابقة.

على الرغم من ذلك، فإن ما يحدث مع ICE، وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية، يقلق آلاف المشجعين في جميع أنحاء العالم، الذين أصبحوا أكثر ترددًا في السفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم الذي يقترب موعده ويبدأ في يونيو.

تنظم المكسيك وكندا والولايات المتحدة كأس العالم 2026، وستقام معظم المباريات في الولايات المتحدة، التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى قنبلة موقوتة في السنوات الأخيرة، وتجد نفسها مرة أخرى في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية بسبب سلوك إحدى أكثر قوات الأمن إثارة للجدل، وهي ICE.