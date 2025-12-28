AFP
"ورطة الجوائز الثلاث وسيطرة أمه".. لامين يامال يخطف الأضواء في حفل جلوب سوكر!
لامين يامال.. صائد الجوائز
تسلم لامين يامال، نجم نادي برشلونة، جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وذلك خلال الحفل الذي نظمته رابطة الدوري الإسباني، على هامش فعاليات جوائز "دبي جلوب سوكر"، مساء اليوم.
وجاء تتويج يامال بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات لافتة، أكد بها مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، إلى جانب صناعة 13 هدفًا، ليتصدر قائمة صناع الأهداف في "الليجا" خلال الموسم الماضي.
كما حصد يامال جائزة "أفضل مهاجم في العالم" من جلوب سوكر، متفوقًا على الرباعي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ورافينيا (برشلونة) وكيليان مبابي (ريال مدريد) وعثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان).
ولم تتوقف إنجازات يامال عند هذا الحد، إذ تُوّج أيضا بـ جائزة "مارادونا"، وهي من أرفع الجوائز الفردية في حفل جلوب سوكر، وتُمنح للاعب الأكثر تأثيرا وتألقا، ما يعكس المكانة الخاصة التي بات يحظى بها على الساحة العالمية.
ويأتي هذا التكريم العالمي تتويجاً لموسم استثنائي قاد فيه يامال "البارسا" لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر) والعودة للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2019، فضلاً عن تألقه الدولي بتحقيق وصافة دوري الأمم الأوروبية مع "لا روخا".
خسارة جائزة الأفضل في العالم
ورغم ليلته الحافلة بالجوائز، أفلتت جائزة "أفضل لاعب في العالم" من بين يدي لامين يامال لتذهب إلى النجم الفرنسي عثمان ديمبلي.
وجاء تتويج ديمبلي بلقب "الأفضل" في حفل جلوب سوكر متفوقاً على ثنائي برشلونة (يامال ورافينيا)، مستنداً إلى موسم إعجازي قاد فيه باريس سان جيرمان لتحقيق سداسية تاريخية غير مسبوقة تضمنت لقب دوري أبطال أوروبا، ليخطف الأضواء في السباق نحو الجائزة الأهم في دبي.
كما خسر يامال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، لصالح زميله في الفريق رافينيا.
يامال يخطف الأضواء
بعيدًا عن الجوائز، خطف لامين يامال الأضواء في الحفل، حيث سُئل على المنصة الرئيسية: "من أنت؟ ماذا نحتاج أن نعرف عنك؟"، فرد: لا شيء، فقط أن والدتي هي التي تحكم في المنزل، وهذا كل شيء"، ما تسبب في ضحك كل من في القاعة.
وقبل انتهاء الحفل، جرى استدعاء جميع الفائزين لالتقاط صورة ختامية مع جوائزهم، فأصيب يامال بحالة من الحيرة، إذ سأل زميله في برشلونة أليخاندرو بالدي: "هل آخذ كل الجوائز للصورة الختامية؟"، وهو المقطع الذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
ماذا بعد ليامال؟
أعرب لامين يامال عن فخره الشديد بتسلم جائزته من أسطورة برشلونة أندريس إنييستا، قائلاً: "أنا سعيد للغاية لأن أسطورة مثل أندريس يمنحني هذه الجائزة... إنه شرف عظيم وشخص لطالما تابعته". وعن شخصيته ودعم عائلته، قال: "هم سندي ودائرتي المقربة... وأنا شخص مرح وبسيط".
وبعد تتويجه بجائزة أفضل مهاجم، وعد يامال بالمزيد قائلاً: "سأواصل العمل بجد لأفوز بألقاب أكثر. العام الماضي كنت لاعباً جديداً، أما الآن فأتحمل ضغطاً أكبر بصفتي لاعباً مهماً".
واختتم يامال تصريحاته برفض المقارنات، مستلهماً من كريستيانو رونالدو: "من الأفضل ألا تقارن نفسك بأحد، فرونالدو حقق ما وصل إليه لأنه أراد أن يكون على طبيعته".
ينتظر يامال وبرشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
