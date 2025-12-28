"ورطة الجوائز الثلاث وسيطرة أمه".. لامين يامال يخطف الأضواء في حفل جلوب سوكر!

تسلم لامين يامال، نجم نادي برشلونة، جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وذلك خلال الحفل الذي نظمته رابطة الدوري الإسباني، على هامش فعاليات جوائز "دبي جلوب سوكر"، مساء اليوم.

وجاء تتويج يامال بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات لافتة، أكد بها مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، إلى جانب صناعة 13 هدفًا، ليتصدر قائمة صناع الأهداف في "الليجا" خلال الموسم الماضي.

كما حصد يامال جائزة "أفضل مهاجم في العالم" من جلوب سوكر، متفوقًا على الرباعي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) ورافينيا (برشلونة) وكيليان مبابي (ريال مدريد) وعثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان).

ولم تتوقف إنجازات يامال عند هذا الحد، إذ تُوّج أيضا بـ جائزة "مارادونا"، وهي من أرفع الجوائز الفردية في حفل جلوب سوكر، وتُمنح للاعب الأكثر تأثيرا وتألقا، ما يعكس المكانة الخاصة التي بات يحظى بها على الساحة العالمية.

ويأتي هذا التكريم العالمي تتويجاً لموسم استثنائي قاد فيه يامال "البارسا" لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر) والعودة للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2019، فضلاً عن تألقه الدولي بتحقيق وصافة دوري الأمم الأوروبية مع "لا روخا".