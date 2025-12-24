Goal AR
"وجد ما افتقده مع سلوت".. صحفي إنجليزي يلاحق صلاح في المغرب: إنه ملك مصر فعلًا!
وجد ما افتقده مع سلوت
"في كل دقيقة منذ هبوطه في المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، شعر محمد صلاح بشيء افتقده طوال الشهر الماضي: قليل من الحب. حب من مدربه، حسام حسن، الذي أخبرنا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً هو أيقونة وواحد من الأفضل في العالم. وحب أيضاً من (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، الذي نشر ملصقات تحمل وجهه في جميع أنحاء البلاد للترويج لهذه البطولة. وحب من السكان المحليين هنا أيضاً، الذين توافدوا لإلقاء نظرة على أشهر شخصية عربية في العالم وأعظم لاعب كرة قدم أفريقي في كل العصور. قد لا أفهم اللهجة المحلية، لكن كلمة (صلاح) كانت تُسمع في كل مكان، من أجهزة الراديو في سيارات الأجرة إلى استراق السمع في الحانات الشاطئية، الأهم من ذلك، حب المصريين. من الصعب التعبير بالكلمات عن مدى شدة العشق له في الوطن. لم يقترب أي رياضي بريطاني من ذلك أبداً، ربما بسبب ولاءات الأندية أو عيوب الشخصية. صلاح يُعامل كالملوك، كما يوحي لقبه (الملك المصري)"، هكذا وصف ستيل صلاح في تقريره المطول لـ"ديلي ميل سبورت".
سر أزمة صلاح
يرى ستيل أن غياب الحب هو ما أشعل حرب الكلمات العلنية بين صلاح ومدرب ناديه، أرني سلوت، الذي -في نظر البعض- أساء إدارة المهاجم لدرجة أنه شعر بالحاجة إلى معالجة الأمر بشكل مباشر بتصريحات نارية اعتذر عنها لاحقاً.
شهد ذلك الاعتذار إعادته إلى تشكيلة ليفربول بعد استبعاده من إحدى المباريات، وأصر سلوت علناً على أنه "تجاوز" تلك الملحمة. وكان ذلك كل شيء. أو هكذا يقولون.
أشار الكثيرون هنا في أفريقيا إلى أن التوترات بعيدة كل البعد عن النهاية، وأن الأندية السعودية لا تزال في حالة تأهب قصوى للانقضاض في حال شعرت بأي بادرة تفيد بأن صلاح يريد الخروج من ليفربول. الانتقال في يناير غير مرجح، لكن الانتقال في الصيف، كما يعتقد الكثيرون، سيكون أمراً يجب مراقبته.
من المتوقع أن يلتقي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، بوكيل صلاح رامي عباس أثناء تواجده بالخارج. المحامي الكولومبي، الذي تربطه علاقة طويلة الأمد بصلاح بعد لقاء صدفة في فندق، لا يجري مكالمات هاتفية، بل يفضل المواجهات وجهاً لوجه.
صلاح يعود أساسيًا بعد غياب
لكن الآن، أفضل شيء لجميع الأطراف هو أن صلاح عاد إلى ملعب كرة القدم. مساء الإثنين، في نهاية يوم مشمس جميل في أغادير، بدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مباراة لأول مرة منذ شهر بالضبط. باستثناء الإصابة وفترة توقف الموسم، متى حدث ذلك آخر مرة؟
لقد أظهر بالضبط ما كان يفتقده سلوت أيضاً. القليل من البراعة الإبداعية، شخص يمكنه الفوز بالمباريات بمفرده، عبقري كروي. حسناً، لقد كان دون المستوى هذا الموسم، ولم يكن هذا أيضاً أفضل أداء له على الإطلاق – لكنه كان صلاح يفعل ما يتقنه.
"الفراعنة" كانوا في طريقهم لتعادل مخيب للآمال ضد زيمبابوي في ملعب "أدرار" بعد أن عادل عمر مرموش، رجل مانشستر سيتي المنسي، النتيجة لهم. ثم، في الدقيقة 91، فاز صلاح بالمباراة. كم مرة فعل ذلك؟
بناءً على هذا الأداء، فهو أفضل مما كان عليه لبعض الوقت – بهدف في الوقت القاتل وعرض إبداعي. ليس مثالياً ولكنه خطر دائم، حيث لعب في دور مركزي أكثر قليلاً وتراجع إلى الخلف للتأثير على مجريات اللعب.
حضوره دائماً له تأثير. في المنطقة المختلطة (للمقابلات الصحفية) بعد مباراة زيمبابوي، كان الصخب عندما مر صلاح مشابهاً لمرور نجم موسيقي أمام أكثر معجبيه إخلاصاً. هذه المرة، رغم ذلك، لم يتوقف، وقال لـ "ديلي ميل سبورت" عندما طُلب منه إجراء محادثة: "لا، لا، لا، إنها فقط المباراة الأولى (من البطولة)!" قال ذلك بأدب وبابتسامة ماكرة على وجهه.
ليفربول في القلب
مع استبعاد ألكسندر إيزاك لعدة أشهر على الأقل، يحتاج ليفربول بشدة إلى نجمه الأول – وهو لا يزال كذلك – ليعود قريباً. نهائي كأس الأمم الأفريقية ليس حتى 18 يناير، لذا فالصبر مطلوب – لكن الأمر لم يكن ليأتي في وقت أسوأ بالنسبة للريدز، مع غياب كودي جاكبو أيضاً.
تركيز صلاح الفوري، رغم ذلك، ليس على هذا الخلاف بل على وضع يديه على كأس الأمم الأفريقية لأول مرة. مصر هي الفريق الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة لكنهم لم يتذوقوا المجد أبداً في عصر صلاح. مثل ليونيل ميسي والأرجنتين، يحمل صلاح فريقه الوطني لكن غالباً ما يُخذل. نحن نعلم كيف انتهت قصة ميسي، حيث أصبحت الأرجنتين بطلة العالم في قطر بعد الفوز بكوبا أمريكا قبل عام.
لا أحد يشير إلى أن صلاح يمكنه قيادة مصر إلى المجد العالمي في نيو جيرسي الصيف المقبل – لكن أن يكون ملكاً لهذه القارة المجنونة بكرة القدم هو على رأس قائمة أمنياته.
شغفه بمصر لا غبار عليه، ولكن، على الرغم من أن التوترات مع النادي لم تنته تماماً بعد، لا تنسوا مدى حبه لنادي ليفربول لكرة القدم.
واقي الساق المخصص له سلط الضوء على ذلك: علم مصري على ساق، ولافتة "مرحباً بكم في آنفيلد" على الساق الأخرى. كلاهما في قلبه.
لقد كان شهراً صعباً على صلاح، لكن ليلة الإثنين هنا في أغادير أثبتت سبب كونه، رغم كل الضجيج، لا يزال الرجل الأول للنادي وللوطن.
