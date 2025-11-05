Getty Images Sport
"لماذا تحاول أن تكون ذكيًا دون حاجة لذلك؟".. هنري يهاجم نجوم ريال مدريد بعد السقوط أمام ليفربول!
مدريد "بلا أنياب" يسقط في آنفيلد
واجه ريال مدريد هزيمته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم - وهزيمته الثانية فقط بشكل عام - بعد سقوطه بهدف نظيف أمام ليفربول في آنفيلد مساء الثلاثاء.
كان هدف في الشوط الثاني من أليكسيس ماك أليستر من ركلة ثابتة نفذها دومينيك سوبوسلاي كافياً للريدز لتسجيل فوزهم الثالث فقط في آخر تسع مباريات.
كانت "عودة للنسيان" لمدرب مدريد تشابي ألونسو وأيقونة النادي ترنت ألكسندر أرنولد، الذي قوبل دخوله المتأخر بعاصفة من صافرات الاستهجان والصيحات من المدرجات.
لم يتمكن الإنجليزي من ترك أي تأثير عند عودته إلى الميرسيسايد، حيث يدين مدريد بالفضل لتيبو كورتوا على أداء "خارق" أبقى النتيجة عند 1-0 فقط.
كان التركيز قبل المباراة منصباً على أمثال فينيسيوس ومبابي. ومع ذلك، كان للثنائي تأثير ضئيل أو معدوم على مجريات المباراة، وذلك بفضل تمركز ليفربول الرائع، بالإضافة إلى تعطش اللاعبين وتفانيهم الهائل.
هنري ينتقد نجوم ريال مدريد
شرح مهاجم برشلونة وآرسنال السابق تييري هنري في حديثه لشبكة CBS Sports ما كان يمكن لريال مدريد ومهاجميه فعله بشكل أفضل: "أنا لا أفهم ذلك، عليك أن تلعب بما هو أمامك، عليك أن تلعب اللحظة. وحتى لو لم يكن هناك أحد في منطقة الجزاء، كما قلت، فعلى الأقل يتراجع الفريق المنافس 30 متراً، وبعد ذلك يمكنك إعطاء الكرة للاعب خط الوسط، الذي قد يحظى بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. لكني لا أعرف، أحياناً يحاول الناس أن يكونوا أذكياء عندما لا تكون هناك حاجة لذلك".
تحدث تحديداً عن فينيسيوس: "لديك فرصة في البداية، على سبيل المثال، فينيسيوس واجه كونور برادلي في أول خمس أو سبع دقائق، ثم تركه يتنفس. لماذا تتركه يتنفس؟ استمر في المحاولة حتى يحصل على بطاقة صفراء وعندها لا يمكنه الدفاع بنفس الطريقة، لكن ذلك لم يحدث، تلقى فينيسيوس الكرة في موقف واحد ضد واحد بعد معركة جيدة في الدقائق الخمس الأولى ضد كونور برادلي، ومررها للخلف إلى ظهيره الأيسر ليستقبلها مرة أخرى... والآن أصبح الموقف واحد ضد ثلاثة. ثم هاجم بمفرده ضد الثلاثة، وفكرت، انتظر، قم بالحسابات. كان لديك موقف واحد ضد واحد، حاول أن ترى ما يمكنك فعله بذلك. لماذا تعيد الكرة للخلف لتعود إليك وتلعب واحد ضد ثلاثة؟ أنا فقط لا أفهم ذلك أحياناً".
بيل يلوم فينيسيوس ومبابي على "تعقيد الأمور"
من جهته، قال جاريث بيل: "أعتقد أنها كانت تلك الشرارة التي كنت أنا وهنري نتحدث عنها، أننا لم نر مبابي وفينيسيوس في الثلث الأخير يقدمان القليل من السحر ويعيدان مدريد إلى المباراة. كان مخيباً للآمال بعض الشيء أنه في ذلك الثلث الأخير لم تكن هناك تلك الجودة التي تتوقعها من لاعبي ريال مدريد".
أشار بيل أيضاً إلى أن فريق ألونسو افتقر إلى "الحضور البدني" داخل منطقة الجزاء. وقال الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات: "إنه أمر محبط، أعتقد أنهم يعقدون الأمور أكثر من اللازم، أحياناً يحتاجون فقط إلى محاولة اختبار المدافع. من الواضح أنهم أسرع من أي شخص آخر على أرض الملعب. لكني أعتقد أنهم ربما لا يفعلون ذلك لأنه لا يوجد أحد آخر في منطقة الجزاء بانتظار العرضيات. ربما يحتاجون إلى ذلك المهاجم رقم تسعة كمرجع".
ماذا بعد لريال مدريد؟
سيواجه اللوس بلانكوس جيرانهم رايو فاييكانو في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي القادمة. تتصدر كتيبة ألونسو حالياً صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط وتأمل في تنحية خسارة ليفربول جانباً بالحصول على النقاط كاملة يوم الأحد.
بعد فترة التوقف، سيواجهون مفاجأة الموسم، إلتشي، في 23 نوفمبر 2025.
إعلان