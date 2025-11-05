"لماذا تحاول أن تكون ذكيًا دون حاجة لذلك؟".. هنري يهاجم نجوم ريال مدريد بعد السقوط أمام ليفربول!

واجه ريال مدريد هزيمته الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم - وهزيمته الثانية فقط بشكل عام - بعد سقوطه بهدف نظيف أمام ليفربول في آنفيلد مساء الثلاثاء.

كان هدف في الشوط الثاني من أليكسيس ماك أليستر من ركلة ثابتة نفذها دومينيك سوبوسلاي كافياً للريدز لتسجيل فوزهم الثالث فقط في آخر تسع مباريات.

كانت "عودة للنسيان" لمدرب مدريد تشابي ألونسو وأيقونة النادي ترنت ألكسندر أرنولد، الذي قوبل دخوله المتأخر بعاصفة من صافرات الاستهجان والصيحات من المدرجات.

لم يتمكن الإنجليزي من ترك أي تأثير عند عودته إلى الميرسيسايد، حيث يدين مدريد بالفضل لتيبو كورتوا على أداء "خارق" أبقى النتيجة عند 1-0 فقط.

كان التركيز قبل المباراة منصباً على أمثال فينيسيوس ومبابي. ومع ذلك، كان للثنائي تأثير ضئيل أو معدوم على مجريات المباراة، وذلك بفضل تمركز ليفربول الرائع، بالإضافة إلى تعطش اللاعبين وتفانيهم الهائل.