"هذا رأيي في المباريات التي لعبتها ضده".. كاريراس يتحدث عن مواجهة يامال واعتذار فينيسيوس!

لم يكن الفوز الكاسح الذي حققه ريال مدريد على فالنسيا برباعية نظيفة مجرد ثلاث نقاط أخرى في صراع الصدارة، بل كانت ليلة استثنائية لواحد من أبرز نجوم الموسم، الظهير الأيسر ألفارو كاريراس.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، لم يكتفِ بتقديم أداء دفاعي وهجومي صلب، بل توّج مجهوده بتسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص النادي الملكي، وهو الهدف الذي كشف أنه يحمل طابعًا معنويًا خاصًا، تمامًا كدفاعه القوي عن زملائه في غرفة الملابس.

في تصريحات لوسائل الإعلام أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصف كاريراس لحظة تسجيله الهدف بأنها "حلم" طال انتظاره. وقال: "كان ذلك حلمًا منذ انضمامي إلى هنا، لكني لم أكن متعجلًا. لقد سددت الكرة بكل ما أملك من روح، وليس بالقدم فقط، ودخلت المرمى، لذا أنا سعيد للغاية. الحمد لله على أنها وجدت طريقها للشباك".

وعن الاحتفال العاطفي الذي تلا الهدف، أضاف كاريراس: "أنا مدافع، لذا لا أفكر كثيرًا في الاحتفالات. لم أكن أعرف كيف أحتفل، فاكتفيت بتقبيل الشعار. إنه أمر لطالما حلمت به".