المنافسة تشتعل بسبب الشرط الجزائي.. هاري كين يفكر في الانضمام لبرشلونة!

يرتبط كين بعقد مع بايرن حتى يونيو 2027، ولكن لديه شرط جزائي في عقده قد يسمح له بمغادرة النادي مقابل مبلغ لا يتجاوز 57 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو) بدءًا من الصيف المقبل.

مما لا شك فيه أن عددًا من أكبر أندية أوروبا ستسعى وراء توقيع "آلة الأهداف"، وقد برز برشلونة كواحد من أبرز المنافسين.

يحتاج البلوجرانا إلى مهاجم جديد لقيادة خط هجومهم في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي في نهاية عقده، الذي ينتهي في يونيو 2026.

وفقًا لصحيفة SPORT، فإن جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد هو هدفهم الأسمى، لكن قد يكون التعاقد معه مكلفًا للغاية لجلبه من العاصمة الإسبانية إلى كتالونيا. كما يبدو إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي خارج متناول القدرات المالية لبرشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية.

ويشير التقرير إلى أن النادي يدرس الآن كين كخيار عملي أكثر من الخيارات الهجومية الشابة. وقد أجرى النادي مقارنات بين الهداف التاريخي لإنجلترا وليفاندوفسكي، الذي انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر بعد عدد من المواسم الحافلة بالأهداف في بافاريا. وقد أثبت المهاجم البولندي الأسطوري نجاحًا هائلاً في كامب نو، وعلى الرغم من بلوغه 37 عامًا الآن، إلا أن غزارته التهديفية لم تتراجع.

ومثل ليفاندوفسكي، لم يعتمد كين أبدًا على السرعة في براعته التهديفية ويمكنه الأداء على أعلى مستوى لفترة طويلة في الثلاثينيات من عمره. وبالنظر إلى ذلك، فإن دفع أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني لمهاجم يبلغ من العمر 32 عامًا ولا يزال في ذروة عطائه قد يظل استثمارًا قويًا، خاصة إذا تمكنوا من الاستفادة من أربع أو خمس سنوات من عطاء اللاعب الإنجليزي.