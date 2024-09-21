نيويورك سيتي وإنتر ميامي | ميسي لم يسجل ولم يسدد ولم يصنع.. لكنه أفضل من سواريز!

ضاع الانتصار في الوقت القاتل..

أهدر إنتر ميامي فوزًا مهمًا على حساب نيويورك سيتي، حيث تعادل (1-1) بهدف قاتل في المباراة التي احتضنها ملعب يانكي، ضمن الجولة 30 من الدوري الأمريكي.

وجاء هدف إنتر ميامي في الدقيقة 75 عن طريق ليوناردو كامبانا، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض براسية جيمس ساندس في الدقيقة 90+5.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة كاملة، لكنه لم يظهر بالمستوى المعهود، في ظل عودته مؤخرًا من إصابة طويلة.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بينما جاء نيويورك سيتي في المركز السادس برصيد 41 نقطة.