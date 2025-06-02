رونالدو ونيمار ودي بروينه وساني.. أفضل 10 نجوم متاحين "مجانًا" في انتقالات 2025

هناك الكثير من الأسماء الكبيرة التي يمكن أن تغادر أنديتها دون مقابل في نهاية يونيو المقبل..

وصل الموسم إلى نهايته، وبدأت الأمور الجادة وراء الكواليس. وبالنسبة لأولئك الذين تنتهي عقودهم هذا الصيف، فإن الأمر سيصبح أكثر إلحاحًا الآن مع دخولهم الشهر الأخير من عقودهم.

هناك عدد كبير من النجوم الكبار الذين قد يكونون في آخر 30 يومًا مع أنديتهم الحالية، ما يزيد من حدة المفاوضات حول تجديد عقودهم المحتملة واهتمام الأندية التي تتطلع إلى التعاقد معهم مجانًا.

إن مكانة العديد من هؤلاء اللاعبين - سواء في ذروة مسيرتهم أو في مرحلة تقاعدهم - كبيرة لدرجة أن بعض أهم الانتقالات في 2025 قد لا تكلف شيئًا على الإطلاق، حيث شكل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في عام 2024 سابقة في هذا المجال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يلي، يصنف GOAL أفضل اللاعبين الذين يمكنهم التفاوض على انتقالهم في عام 2025...