سانتوس وأجوا سانتا | نيمار يستعيد سحره.. هدف و"أسيست" و"رجل المباراة"!

النجم البرازيلي يستيقظ من سبات عميق..

قاد النجم البرازيلي نيمار فريق سانتوس لتحقيق فوز مستحق على حساب أجوا سانتا بنتيجة 3-1 مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي)، ضمن منافسات بطولة باوليستا البرازيلية.

وسجل نيمار أول أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يعزز سانتوس تفوقه بهدفي ثاسيانو وأوجوستو في الدقيقتين 26 و70، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق نيتينيو بالدقيقة 43.

بهذا الفوز، رفع سانتوس رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتذيل أجوا سانتا ترتيب المجموعة الثالثة (المركز الرابع) برصيد 6 نقاط.