Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
معتز الجمال

"لا داعي للعجلة".. كشف دور والد نيمار في تأجيل "العقد الجديد" مع سانتوس!

تشير التقارير إلى أن تجديد عقد نيمار مع نادي طفولته "سانتوس" سيتأجل، حيث يستعد النجم البرازيلي لإجراء عملية جراحية في الركبة.

ومن المقرر أن يرجئ اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً توقيع عقد التمديد إلى ما بعد الانتهاء من الجراحة، والتي من المتوقع إجراؤها قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وكان نيمار قد تحامل على آلامه لضمان تجنب سانتوس الهبوط من الدوري البرازيلي، لكنه سيخضع للإجراء الجراحي في الركبة للحفاظ على آماله في المشاركة بكأس العالم.

  • تأجيل تجديد عقد نيمار مع سانتوس بسبب الجراحة

    لا يزال نيمار في طريقه لتوقيع عقد تمديد مع سانتوس، الذي عاد إليه في يناير الماضي بعد غياب دام قرابة 12 عاماً عن النادي الذي بدأ فيه مسيرته الحافلة.

    وينتهي عقده الحالي في 31 ديسمبر من هذا العام، وفي الوضع الراهن، سيكون حراً للانتقال إلى أي مكان آخر إذا لم يتم الاتفاق على التمديد.

    ووفقاً للصحفي لوكاس موسيتي، فقد كان من المتوقع في البداية إتمام التجديد هذا الأسبوع، لكن خطط خضوع نيمار للجراحة أبطأت هذه العملية بناءً على نصيحة نيمار الأب، والد اللاعب ووكيل أعماله.

    وبحسب التقارير، قال نيمار الأب إنه "لا داعي للعجلة" واقترح الانتظار لما بعد الجراحة، وهو ما وافق عليه النادي كخطة عمل معتمدة. ولا يزال من المتوقع توقيع تجديد العقد، ويرجح أن يمتد الاتفاق حتى منتصف عام 2026.

    ويُقال إن هذا النوع من التأخير هو "أسلوب العمل" المعتاد لكل من نيمار ووالده، اللذين يميلان لعدم تقليل قيمة اللاعب أو جعل الأمر يبدو وكأن سانتوس هو الخيار الوحيد المتاح. ومع ذلك، فإن النادي "واثق للغاية" من توقيع العقد، حيث أكد مؤخراً أن المحادثات جارية.

    • إعلان
  • FBL-BRA-SANTOS-CRUZEIROAFP

    العقد الجديد حال نجاح الجراحة

    قال موسيتي، مراسل أخبار سانتوس، عبر قناته على يوتيوب: "أريد أن أخبركم أنه من الأفضل التحلي بالصبر بشأن تجديد عقد نيمار. كان سانتوس يأمل أن يتم حسم الأمر هذا الأسبوع، لكن ذلك لن يحدث".

    وأضاف: "سينتظر سانتوس جراحة نيمار. نيمار حالياً في إجازة بالولايات المتحدة، حيث انتقل من ميامي إلى نيويورك وسيعود الأسبوع المقبل، وحينها من المتوقع أن يحدد موعد الجراحة. ستُجرى العملية قبل عيد الميلاد، وربما حتى في الأيام القليلة القادمة".

    وتابع: "كان سانتوس يرغب بالفعل في تجديد العقد، لكنه سمع من والد نيمار أنه لا داعي للعجلة، ودعونا ننتظر الجراحة. كان سانتوس راضياً بذلك، خاصة أنه من الجيد الانتظار للتأكد من نجاح الجراحة. من المرجح أن تكون الجراحة بسيطة للغاية، وهي عبارة عن تنظير مفصلي بالفيديو لتصحيح المشكلة، ولكن ماذا لو تم فتح الركبة وظهرت مشكلة أكبر مما كان متخيلًا؟ وهو ما قد يتطلب شهراً من التعافي. لذا، كيف يمكنك التجديد إذا لم تكن قد أجريت الجراحة بعد؟".

    وأوضح: "لذا، قرر سانتوس الانتظار، وهو يتفهم أن هذا مسار جيد، ولن يجدد هذا الأسبوع؛ بالتأكيد لن يتم التجديد إلا بعد خضوع نيمار لجراحة الغضروف المفصلي هذه. الاتفاق هو تجديد متقدم حتى منتصف العام، لكن سيتعين علينا التحلي بالصبر".

    واختتم: "افهموا أيضاً أن هذا التأخير 'طبيعي'، إنه أسلوب العمل الخاص بوالد نيمار تحديداً. لقد حدث هذا الأمر مرتين سابقتين. عندما جاء نيمار لأول مرة، لم يكن قد وقع العقد حتى يوم تقديمه".

  • الصحة النفسية تلعب دورًا

    كما تحدث موسيتي عن وجود جانب يتعلق بالصحة النفسية في هذه التأخيرات، حيث تحدث نيمار مؤخراً بشكل علني عن تعرضه لـ "انهيار" نفسي وحاجته لبعض الراحة قبل الخضوع للجراحة.

    سجل نيمار خمسة أهداف في أربع مباريات ليضمن تجنب سانتوس الهبوط من الدوري البرازيلي الممتاز في أول موسم له بعد الصعود من الدرجة الثانية، وقد اختار منذ ذلك الحين الذهاب في إجازة للحصول على قسط من الراحة قبل العملية. وهذا بدوره أدى أيضاً إلى تأخير تجديد عقده.

    وقال نيمار: "لقد جئت من أجل هذا [لإبقاء سانتوس في الدوري]، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة. لقد كانت أسابيع صعبة بالنسبة لي. أشكر أولئك الذين وقفوا بجانبي لرفع معنوياتي. لولاهم، لم أكن لألعب هذه المباريات بسبب مشكلة الركبة هذه".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • santos-neymar(C)Getty Images

    هل يلحق بكأس العالم؟

    لا تزال الاحتمالية القائمة هي أن يجدد نيمار عقده مع سانتوس ويبقى مع الفريق البرازيلي حتى كأس العالم على الأقل، حيث يُعتقد أنه يشعر بأن استعادة أفضل مستوياته في البرازيل ستعزز فرصه في الاختيار ضمن قائمة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم الصيف المقبل - على الرغم من انقسام الرأي العام حول هذا الأمر.

    ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مع "السيليساو" منذ عام 2023، ويأمل في تحقيق عودة قوية في الوقت المناسب للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق قد تم إدراجه في قائمة أولية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس، لكنه لم يشارك في النهاية، ويُنظر إلى الجراحة المنتظرة باعتبارها تذكرته لتصحيح المسار على الساحة الدولية.

0