الرجل الذي لا يستطيع الابتعاد عن خط التماس عاد رسميًا إلى الملاعب. في خطوة أذهلت عالم كرة القدم الإنجليزية، عاد وارنوك من التقاعد مرة أخرى في سن 77. استجاب المدرب المخضرم، الذي قضى أكثر من خمسة عقود في تدريب فرق مختلفة، لنداء استغاثة غير متوقع من فريق توركوي يونايتد الذي يلعب في الدرجة السابعة. جاء ذلك في أعقاب تغيير مفاجئ في الجهاز الفني للفريق، مما دفع النادي إلى البحث عن الاستقرار الفوري.

انفصل فريق ذا جولز عن مدربه ووتون وسرعان ما لجأ إلى أحد أبرز مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين لتثبيت أركان الفريق. عودة وارنوك تمثل تحولًا جذريًا لمدرب بدا أنه قد ابتعد نهائيًا عن مقاعد البدلاء. بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري الاسكتلندي الممتاز مع فريق أبردين، أعلن وارنوك رسميًا اعتزاله في أبريل 2024. والآن، يعود إلى المنطقة الفنية للحفاظ على مسيرة توركوي نحو الصعود.