فبعد أيام من الجدل حول "خيانة" مزعومة من طرف اللاعب الإسباني، خرج الطرفان لينفيا القصة، لكن تقارير جديدة وضعت نيكول نفسها في دائرة الضوء بتطور غير متوقع.
"كانا معًا طوال الليل".. نيكي نيكول رفقة "رجل آخر" بعد الانفصال عن يامال!
تفاصيل انفصال لامين يامال عن نيكي نيكول
بعد مرور نحو شهرين على كشف لامين يامال ونيكي نيكول عن علاقتهما علنًا، جاء إعلان الانفصال المفاجئ، لينهي العلاقة العاطفية الأشهر في الفترة الأخيرة، والتي جذبت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.
يُذكر أن أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.
أغلق لامين يامال (18 عاماً) باب التكهنات في تصريحات للإعلامي خافي هويوس، قائلاً: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".
من جانبها، حسمت نيكي نيكول الجدل عبر المصور جوردي مارتن، مؤكدة أن الانفصال حدث "منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة".
ودافعت نيكول بقوة عن يامال، نافية شائعات خيانته لها (التي ربطته بمؤثرة إيطالية)، وقالت: "لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي، لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".
- AFP
الخطوة المفاجئة: ظهور غامض لنيكي نيكول
بينما كان الجميع يصدق رواية الانفصال الودي، فجّر الصحفي الأرجنتيني أنخيل دي بريتو مفاجأة جديدة، حيث أكد أنه تم رصد نيكي نيكول بعد فترة وجيزة جداً من تأكيد الانفصال، وهي برفقة "ميرنويل" (Mernuel)، وهو "ستريمر" أرجنتيني معروف.
ونقل الصحفي عن شاهد عيان قوله: "صديقة لي رأتها أمس تغادر مع ميرنويل... لقد كانا معًا طوال الليل وغادرا معًا".
وأشار الشاهد إلى أن هذا الظهور أثار التكهنات لأنها "فجأة انضمت إلى بثه" مؤخراً. وحتى هذه اللحظة، لم يؤكد أي من نيكول أو الستريمر طبيعة هذه العلاقة، وما إذا كانت "صداقة قريبة أم شيئاً أكثر"، حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
يامال يسجل في أول اختبار بعد الانفصال
بينما كان الجميع يترقب مستوى لامين يامال بعد إعلان انفصاله، تمكن النجم الشاب من تسجيل هدف بعد 9 دقائق فقط من مواجهة إلتشي ضمن منافسات الجولة 11 بالدوري الإسباني، قبل أن يسجل فيران توريس وماركوس راشفورد هدفين آخرين منحا الفريق الكتالوني فوزًا مهمًا لاستعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.
عاد برشلونة إلى وصافة ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل وخسارتين، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 30 نقطة، من 10 انتصارات وهزيمة وحيدة.
يُظهر سجل لامين يامال هذا الموسم (2025/2026) دوره المحوري المتزايد مع ناديه ومنتخبه. فعلى صعيد برشلونة، شارك النجم الشاب في 9 مباريات (8 منها كأساسي)، بإجمالي 707 دقيقة لعب، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف (منها ركلتي جزاء) وقدم 4 تمريرات حاسمة، كما تحصل على 15 خطأ لصالحه.
أما مع المنتخب الإسباني، فقد خاض مباراتين كأساسي (150 دقيقة)، ورغم أنه لم يسجل أهدافاً، إلا أنه برز كصانع ألعاب بتقديمه 3 تمريرات حاسمة.
وبالإجمالي، تصل حصيلة يامال هذا الموسم حتى الآن إلى 11 مباراة (10 كأساسي) و857 دقيقة، ساهم خلالها بتسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أخرى.
- Getty Images Sport
ما القادم لبرشلونة؟
يواصل برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.
يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.
ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سيلتا على ملعبه ووسط جماهيره.
وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.