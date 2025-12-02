بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر بها في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العماني، تحدث نواف العقيدي؛ حارس مرمى الأخضر، بعقلانية كبيرة تعكس العلاقة بين البلدين، بعد افتتاح مشوار كأس العرب 2025 بالفوز.
خالعًا رداء واقعة المؤتمر الصحفي .. نواف العقيدي: أهل عمان على رأسي ولا تعليق على ما فعله كارلوس كيروش!
ما القصة؟
المنتخب السعودي ونظيره العماني افتتحا مشوارهما اليوم الثلاثاء، بدور المجموعات من كأس العرب 2025، على استاد المدينة التعليمية، في مباراة حسمها الصقور الخضر لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
وافتتح المنتخب السعودي الأهداف في الدقيقة 55، عن طريق مهاجمه فراس البريكان؛ قبل أن يُعدل عمان النتيجة بواسطة غانم الحبشي، في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 77.. ظهر "البديل" صالح الشهري؛ ليسجل هدف الانتصار للمنتخب السعودي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية للغاية.
وبهذه النتيجة.. حصد منتخب السعودية أول 3 نقاط في "المجموعة الثانية"؛ ليحتل الوصافة خلف المغرب "المتصدر"، الذي انتصر (3-1) على جزر القمر.
ماذا قال العقيدي عقب المباراة؟
عقب انتهاء المباراة، سُئل العقيدي عن انفعاله على الصحفي العماني عبدالله المسروري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، ومدى انعكاس ذلك على العلاقات بين اللاعبين والجماهير وما إلى ذلك.
لكن حارس المنتخب السعودي شدد على احترامه الكبير للشعب العماني، قائلًا لقناة "الإخبارية": "أهل عمان حبايبنا، ويبقون حبايبنا، ما حدث كلها أشياء تحدث، وهم على رأسي دائمًا".
وعن المباراة، أضاف صاحب الـ25 عامًا في حديثه لشبكة "قنوات الكاس": "حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، الحمد لله على الفوز، سنأخذ البطولة مباراة مباراة، والقادم أفضل بإذن الله".
وانتقل الحارس السعودي للحديث عن تحفيزه للاعبين في ممر غرف خلع الملابس قبل الخروج للملعب، رغم أنه لا يحمل شارة القيادة، ليؤكد أنه فعل طبيعي، ووارد أن يقوم به أي لاعب آخر.
رفض التعليق على حديث كارلوس كيروش
بالحديث عن المدير الفني لمنتخب عمان كارلوس كيروش، واتهامه للحكم أدهم المخادمة بالتأثير على نتيجة المباراة، على إثر تغاضيه عن طرد نواف بوشل، بجانب وجود لمسة يد قبل الهدف الثاني للأخضر.
هنا واصل نواف العقيدي حديثه العقلاني كذلك، حيث أوضح: "كلها أشياء تصير، ولا تحتاج أن أعلق عليها، في الأخير وارد أن يغضب المدرب، هذه ليست نهاية المباريات، هي أشياء لا تُذكر".
ماذا فعل كارلوس كيروش؟
البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم؛ انفجر غضبًا بعد مواجهة السعودية؛ بسبب عدم طرد ظهير النصر نواف بوشل.
كيروش ظهر في منطقة التصريحات الإعلامية؛ وهو حاملًا جهاز الكمبيوتر "اللاب توب" في يده، حيث أعاد لقطة تدخل بوشل على اللاعب العماني جميل اليحمدي أمام وسائل الإعلام.
ولم يكتفِ كيروش بهذا الأمر؛ حيث أخذ "اللاب توب" معه أيضًا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وعرض اللقطة مرة أخرى أمام الجميع.
لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، شنّ هجومًا عنيفًا على الأردني أدهم المخادمة، حكم المواجهة ضد السعودية.
وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "مع الأسف.. أن تعمل ثم يأتي مثل هذا الحكم، ويغفل ويتجاهل مثل لقطة نواف بوشل.. لاعب المنتخب السعودي كان يستحق الطرد".
وشكك المدير الفني البرتغالي في هدف المنتخب السعودي الثاني؛ والذي سجله صالح الشهري، بعد تمريرة حاسمة من زميله سالم الدوسري.
وكان هُناك شك في وجود سالم بـ"منطقة التسلل"؛ وذلك أثناء استلامه الكرة، قبل أن يمرر إلى الشهري الذي سجل الهدف.
لكن.. الإعادات باستخدام خط مصيدة التسلل؛ أثبت أن سالم كان يتواجد في منطقة سليمة، عندما استلم الكرة.
ورغم ذلك.. اعتبر كيروش أن هدف المنتخب السعودي الثاني، والذي منحه الانتصار والحصول على الـ3 نقاط؛ كان يحتاج إلى مراجعة، لوجود شك في حالة تسلل.
انفعال نواف العقيدي في المؤتمر الصحفي
أخيرًا باسترجاع ما حدث بالأمس، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية وعمان..
رافق نواف العقيدي مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، للإجابة على أسئلة الصحفيين، وهنا حدثت الأزمة.
الصحفي العماني عبدالله المسروري، الذي كان حاضرًا للمؤتمر، وجه سؤالًا للعقيدي بشأن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي من أجل تحقيق اللقب العربي، في ظل الإنفاقات الكبيرة التي تصرفها المملكة العربية السعودية على كرة القدم في السنوات الأخيرة.
لكن ما لم يُعجب العقيدي تحديدًا هو طريقة طرح "عبدالله" للسؤال..
الأزمة بدأت عندما قال الصحفي العماني لنواف العقيدي: "سؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود، أنتم كلاعبون تعيشون ضغوطات وتطمحون لتحقيق إنجاز للكرة السعودية من أجل الحكومة والجماهير، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟!".
عدم ذكر الصحفي عبدالله لاسم نواف العقيدي واكتفائه بقول "الكابتن الحارس الموجود"، أغضبه، ليرد عليه: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".
وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
وتابع عن المواجهة: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".