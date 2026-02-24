Getty
نجم ميلان روبن لوفتوس-تشيك يكشف عن إصابات مروعة بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك المكسور
ماذا حدث لوفتوس-تشيك؟
لم يستمر لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا لأكثر من 11 دقيقة في مباراة الدوري الإيطالي الممتاز في سان سيرو. وذلك لأنه اصطدم بحارس مرمى بارما إدواردو كورفي في وقت مبكر من المباراة، حيث كان كلاهما يتنافسان على كرة لعبت في منطقة الجزاء.
تمكن كورفي من التصدي للكرة، وحولها بعيدًا عن منطقة الخطر، لكنه اصطدم في النهاية بلوفتوس-تشيك. أدى الاصطدام المروع بين الرأسين إلى سقوط لاعب ميلان رقم 8 على العشب.
تطلب الأمر تدخلًا طبيًا فوريًا، حيث كان هناك خوف من إصابته بارتجاج في المخ. كان لوفتوس-تشيك يعاني بوضوح من بعض الانزعاج والألم الشديد. قام أخصائيو العلاج الطبيعي بعلاجه على أرض الملعب، حيث تم تثبيت دعامة للرقبة. ثم تم نقله على نقالة.
نجم ميلان يكشف عن إصاباته بعد جراحة الفك
قدم لوفتوس-تشيك الآن تحديثًا عن حالته، حيث نشر صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنه خاض 12 جولة في مباراة ملاكمة للوزن الثقيل، بدلاً من 10 دقائق في مباراة كرة قدم.
خضع لعملية جراحية لإعادة محاذاة فكه المكسور، ولا يزال التورم لم يهدأ بعد. إلى جانب صور فمه المشوه، قال لوفتوس-تشيك: "كانت ضربة قاسية، لكن الأسوأ قد انتهى. شكرًا جزيلاً لجميع الطاقم الطبي الذي دعمني خلال الساعات الماضية بمهنية وعناية.
"شكر خاص لجميع المشجعين على رسائلكم التي لا حصر لها من الحب والدعم: لقد قرأتها وقد منحتني قوة لا تصدق. شكرًا لزملائي في الفريق: نحن فريق، نحن عائلة. الآن، إلى الأمام نحو أهدافنا، أقوياء ومتحدون، معًا".
كم من الوقت سيغيب لوفتوس-تشيك عن الملاعب؟
أصيب لوفتوس-تشيك بكسر في الفك السفلي، وهو الجزء المحدب من الفك الذي يحتوي على تجاويف الأسنان. وقد فقد بعض أسنانه، مما سيتطلب منه زيارة عيادة الأسنان في مرحلة ما.
وقد تم الإشارة إلى أن لوفتوس-تشيك قد يغيب لمدة شهرين تقريبًا، مما سيؤدي إلى استبعاده من اختيار منتخب إنجلترا في مبارياته الودية الأخيرة قبل أن يقرر توماس توخيل تشكيلة المنتخب المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم.
وقال الروسونيري في بيان رسمي: "يعلن نادي ميلان أن روبن لوفتوس-تشيك تعرض أمس لإصابة خطيرة في الوجه، أدت إلى كسر في الفك العلوي.
"تم إدخال اللاعب إلى قسم جراحة الوجه والفكين وعيادة الأسنان في ASST Santi Paolo e Carlo، حيث خضع اليوم لعملية جراحية أجراها الدكتور لوكا أوتيلتانو.
"كانت العملية الجراحية لتقليل الكسر وتثبيته ناجحة تمامًا. روبن في حالة جيدة وقد خرج بالفعل من المستشفى. تقدر مدة التعافي بحوالي ثمانية أسابيع".
حلم كأس العالم قد يكون قد تبدد
لقد خاض لوفتوس-تشيك 11 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، بعد أن ظهر لأول مرة في عام 2017، ولعب تحت قيادة مدرب تشيلسي السابق توخيل. ومع ذلك، فإنه يواجه منافسة شرسة على مكانه في صفوف المنتخب الإنجليزي من لاعبين مثل جود بيلينجهام ومورغان روجرز وكول بالمر وفيل فودن ومورغان جيبس-وايت.
ربما تكون أحلامه في المشاركة في كأس العالم هذا الصيف قد تبددت، حيث ستكون فرصه في لفت الأنظار محدودة حتى نهاية موسم 2025-26. سيقتصر دوره على المشاهدة خلال الأسابيع المقبلة.
لا يوجد ما يمكنه فعله لمساعدة ميلان في سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. كان الفريق يأمل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه تراجع عن الصدارة التي يحتلها غريمه التقليدي إنتر.
لم يتكبد الروسونيري سوى هزيمتين في الدوري هذا الموسم - كانت آخرهما خسارة 1-0 أمام بارما - لكنه يتأخر بفارق 10 نقاط عن إنتر مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم. يبقى أن نرى متى سيعود لوفتوس-تشيك للعب مرة أخرى إلى جانب نجوم مثل كريستيان بوليسيتشلاعب المنتخب الأمريكي ولوكا مودريتش الفائز بالكرة الذهبية.
