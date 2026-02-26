نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند يذكر مهاجم الدوري الإنجليزي المميز زلاتان إبراهيموفيتش كأحد أهم مصادر إلهامه في طفولته

في حديثه إلى TNT Sports، ألقى هالاند الضوء على مسيرته الكروية: "كنت أشاهد زلاتان كثيرًا عندما كنت صغيرًا. كان سويديًا وممتعًا للمشاهدة. وبالطبع، كنت أشاهد [سيرجيو] أجويرو كثيرًا من خلال مشاهدة مباريات مانشستر سيتي".

وواصل مهاجم مانشستر سيتي تفاصيل تأثيرات الدوري الإنجليزي عليه، قائلاً: "ثم كان هناك أيضاً روبن [فان بيرسي] في الدوري الإنجليزي. كان أيضاً أعسر القدم، ويتميز بإنهاءات رائعة. أتذكر موسمه مع أرسنال عندما سجل حوالي 38 هدفاً. كان ذلك موسمًا رائعًا".

وفي إشارة مفاجئة إلى جيمي فاردي، أضاف: "حتى جيمي فاردي... كانت حركاته مذهلة. لقد شاهدت العديد من المهاجمين".