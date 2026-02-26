Getty Images Sport
نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند يذكر مهاجم الدوري الإنجليزي المميز زلاتان إبراهيموفيتش كأحد أهم مصادر إلهامه في طفولته
الأساطير الذين بنوا وحشًا
غالبًا ما يُنظر إلى هالاند على أنه حالة شاذة بيولوجيًا مصممة خصيصًا لتسجيل الأهداف، لكنه سريع في الاعتراف بأن أسلوبه هو نتاج ملاحظة دقيقة. أثناء نشأته، كان إبراهيموفيتش هو المرجع الأساسي له بفضل صلته بالدول الاسكندنافية، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز زوده بالفروق التكتيكية الدقيقة التي كان يتوق إليها من خلال دراسة الطبيعة السريرية لفان بيرسي، وهيمنة سيرجيو أغويرو على منطقة الجزاء، والركض المذهل لجيمي فاردي. كانت هذه الأساطير هي المكونات الرئيسية لتعليمه الكروي خلال سنوات تكوينه في براين.
هاالاند يكشف عن لاعبيه المفضلين
في حديثه إلى TNT Sports، ألقى هالاند الضوء على مسيرته الكروية: "كنت أشاهد زلاتان كثيرًا عندما كنت صغيرًا. كان سويديًا وممتعًا للمشاهدة. وبالطبع، كنت أشاهد [سيرجيو] أجويرو كثيرًا من خلال مشاهدة مباريات مانشستر سيتي".
وواصل مهاجم مانشستر سيتي تفاصيل تأثيرات الدوري الإنجليزي عليه، قائلاً: "ثم كان هناك أيضاً روبن [فان بيرسي] في الدوري الإنجليزي. كان أيضاً أعسر القدم، ويتميز بإنهاءات رائعة. أتذكر موسمه مع أرسنال عندما سجل حوالي 38 هدفاً. كان ذلك موسمًا رائعًا".
وفي إشارة مفاجئة إلى جيمي فاردي، أضاف: "حتى جيمي فاردي... كانت حركاته مذهلة. لقد شاهدت العديد من المهاجمين".
منطق هالاند البسيط في تسجيل الأهداف
بينما يتعجب المشجعون والمحللون من إحصائياته، يحافظ هالاند على فلسفة بسيطة وممتعة فيما يتعلق بمهنته. فهو يعتقد أن تعقيد دور المهاجم يمكن أن يكون ضارًا، وبدلاً من ذلك يختار التركيز على المتعة الأساسية للعبة. وأشار إلى أسطورة أرسنال تييري هنري كمصدر آخر للإلهام، حيث أخذ تفاصيل فنية محددة من رصيد الفرنسي لإضافة تنوع إلى إنجازاته.
وفي معرض حديثه عن تطوره، قال هالاند: "طريقة تسجيل الأهداف يمكن أن تكون في بعض الأحيان، لا تسيئوا فهمي، 'سهلة'. ما عليك سوى وضع الكرة في الخلف، والركض وتسجيل الهدف. عندما تنظر إلى الهدف الذي سجلته ضد غلطة سراي، تجد أنه مثال مثالي على ذلك. لكن الكثير من ذلك يعود إليّ. لقد شاهدت لاعبين آخرين، وشاهدت أهدافاً لاعبين مثل تييري هنري. تأخذ أشياء صغيرة من بعض الأهداف التي سجلها، وكذلك من العديد من المهاجمين المختلفين. لكنك بعد ذلك تسير بطريقتك الخاصة، وهو ما أعتقد أنه أمر جيد. إذا كنت شاباً وتريد أن تصبح أفضل... لطالما أردت أن أصبح أفضل... لكنني أردت أيضًا أن أستمتع بلعب كرة القدم عندما كنت صغيرًا. لم أفكر، "أوه، عليّ أن أتدرب بجد، وأتعلم القيام بهذا أو ذاك". لعبت كرة القدم لأنها كانت شيئًا لطيفًا، وعندما تفعل أشياء لطيفة، تريد أن تفعلها أكثر".
ما هو مستقبل هالاند؟
بالنسبة لهاالاند، فإن الدافع للبقاء في قمة هذه الرياضة يغذيه شعور بالامتنان والمعايير العالية التي يضعها بيئته الحالية. من الواضح أن العمل تحت قيادة بيب جوارديولا قد زاد من تركيزه، مما يضمن عدم استقراره على ما حققه من نجاح فردي هائل. إنه لا ينظر إلى روتينه اليومي على أنه عمل روتيني، بل على أنه امتياز يحسده عليه الملايين، ويستخدم هذه النظرة كمصدر أساسي لتحفيزه.
واختتم هالاند قائلاً: "يجب أن يكون الدافع دائماً داخل نفسي. كيف أتعامل مع كل يوم، كيف أستيقظ بعقلية صحيحة، 'إنه يوم آخر، أنا ألعب لمانشستر سيتي'. أنا في الواقع أعيش حلم مئات الملايين من الناس في هذا العالم، لذلك بالنسبة لي هذا هو الدافع بحد ذاته. الوقوف هنا والتحدث عن أهدافي وأرقامي القياسية هو وسيلة لتحفيز نفسي. حقيقة أن الناس يتطلعون إليّ هي أيضًا دافع بحد ذاتها، لذا بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالاستمرار، وعدم التعرض للإصابة، والقيام بالأشياء الصحيحة، والبقاء مع الأشخاص المناسبين، والمضي قدمًا. عندما أتحدث عن الأشخاص الجيدين من حولي، لا أقصد أصدقائي فحسب، بل الأشخاص في النادي أيضًا. أنا محظوظ لوجودي في نادٍ يضم الكثير من الأشخاص الجيدين، ومع بيب الذي يدفعنا كل يوم. أنا محظوظ لأنني عملت مع بيب لمدة ثلاث سنوات ونصف. كانت فترة رائعة، كما نعلم جميعًا، وبغض النظر عما سيحدث في المستقبل، لا يزال علينا الاستمرار في المضي قدمًا. أحتاج إلى الاستمرار في دفع نفسي والآخرين من حولي للتحسن".
