نجم برشلونة السابق يزعم أن تقنية VAR تم اختراعها حتى "لا يسرقنا ريال مدريد بعد الآن"

تأتي تعليقات فيدال في وقت حساس للغاية بالنسبة لريال مدريد، الذي يواجه حاليًا مزاعم جديدة بتلقي معاملة تفضيلية من المسؤولين. بعد الهزيمة المفاجئة 1-0 أمام خيتافي يوم الاثنين، سلطت الأضواء على أنطونيو روديجر بعد تدخل متهور لم يعاقب عليه. غضب دييغو ريكو، مدافع خيتافي، من عدم تدخل VAR، مقترحًا أن يواجه الألماني حظرًا طويلًا لما وصفه بأنه عمل عدواني متعمد على أرض الملعب.

قاد ريكو الحملة بادعائه أن مدافع ريال مدريد كان يجب أن يُطرد، قائلاً: "لو كان العكس، لكنت حصلت على نفس الإيقاف لمدة 10 مباريات أو لم أكن لألعب على الإطلاق هذا الموسم. لا أعرف ما الغرض من VAR. أعتقد أنه مخصص لمثل هذه المواقف.

"لقد كان اعتداءً؛ يمكنك أن ترى أنه كان سيضربني عمداً. في اللعبة السابقة، كان بيننا شجار أدى إلى ارتكاب خطأ، وفي طريق عودته إلى الدفاع، كان يقول أشياء. في اللعبة التالية مباشرة، وصلت الكرة إليّ، ويمكنك أن ترى أنه دفع زميله جانباً ليضرب وجهي. لو كان قد أمسك بي في وضع سيئ، لكان قد تركني ملقى على العشب".