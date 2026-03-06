"كان يجب أن تغلق فمك" .. نجم ألمانيا أميري مرشح للانتقال إلى دوري روشن

وبناءً على ذلك، يبحث اللاعب الدولي عن تحدٍ جديد. كما أن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية هو أحد الخيارات المحتملة بحسب تقارير في الإعلام الألماني.

في صيف 2024، كان أميري قد أقر باحتمال انتقاله إلى نادي إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. لكن في النهاية، قرر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا البقاء في ماينز ومدد عقده حتى عام 2028.

صحيح أن المفاوضات مع إينتراخت كانت "قد قطعت شوطًا كبيرًا"، "لكن في الوقت نفسه كانت هناك مفاوضات مع ماينز. في النهاية، عليك أن تقرر. كانوا محبطين، لكن هذه هي طبيعة المفاوضات. في النهاية، عليّ أن أفعل ما أشعر أنه الأفضل لي"، أوضح أميري.

وانتقد ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفريق فرانكفورت، اللاعب بشدة. "لا أريد أن أقول الكثير عن هذا الموضوع. لكن هناك مواقف يجب على اللاعب أن يلتزم فيها الصمت".