نجحت الخطة.. إندريك "ينتفض" في لحظة "استسلام" ريال مدريد، وأنشيلوتي ينتظره بكأس العالم!

حقق نادي أولمبيك ليون فوزاً ثميناً خارج قواعده على نظيره ليل بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في دور الـ32 من كأس فرنسا، ليحسم بذلك عبوره لثمن النهائي.

شهدت المباراة بداية نارية ومباغتة من أصحاب الأرض، حيث افتتح أفونسو مورييرا التسجيل لنادي ليل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، واضعاً الضيوف تحت ضغط مبكر. إلا أن ليون تماسك سريعاً وتمكن من العودة في النتيجة عن طريق ناثان نغوي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 28. وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، نجح النجم إندريك فيليبي في تسجيل هدف الفوز الحاسم لليون في الدقيقة 42، ليُنهي الأمور عملياً في الشوط الأول.

وعلى المستوى الفني، فرض ليل سيطرته على مجريات اللعب، إلا أن الفاعلية الهجومية كانت من نصيب الضيوف؛ حيث سدد لاعبو ليون 11 تسديدة (منها 6 على المرمى) وصنعوا فرصتين محققتين للتسجيل، بينما اكتفى ليل بـ 7 تسديدات وتصدى حارسه لـ 4 كرات خطيرة أنقذت مرماه من نتيجة أكبر، في حين لم يختبر حارس ليون بتصديات مباشرة (0 تصديات).