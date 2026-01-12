نجحت الخطة.. إندريك "ينتفض" في لحظة "استسلام" ريال مدريد، وأنشيلوتي ينتظره بكأس العالم!
ليون يفوز في كأس فرنسا
حقق نادي أولمبيك ليون فوزاً ثميناً خارج قواعده على نظيره ليل بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد في دور الـ32 من كأس فرنسا، ليحسم بذلك عبوره لثمن النهائي.
شهدت المباراة بداية نارية ومباغتة من أصحاب الأرض، حيث افتتح أفونسو مورييرا التسجيل لنادي ليل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، واضعاً الضيوف تحت ضغط مبكر. إلا أن ليون تماسك سريعاً وتمكن من العودة في النتيجة عن طريق ناثان نغوي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 28. وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، نجح النجم إندريك فيليبي في تسجيل هدف الفوز الحاسم لليون في الدقيقة 42، ليُنهي الأمور عملياً في الشوط الأول.
وعلى المستوى الفني، فرض ليل سيطرته على مجريات اللعب، إلا أن الفاعلية الهجومية كانت من نصيب الضيوف؛ حيث سدد لاعبو ليون 11 تسديدة (منها 6 على المرمى) وصنعوا فرصتين محققتين للتسجيل، بينما اكتفى ليل بـ 7 تسديدات وتصدى حارسه لـ 4 كرات خطيرة أنقذت مرماه من نتيجة أكبر، في حين لم يختبر حارس ليون بتصديات مباشرة (0 تصديات).
ماذا قدم إندريك في ظهوره الأول مع ليون؟
قدم النجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي عرضاً هجومياً متكاملاً قاد به فريقه ليون لاقتناص فوز ثمين خارج الديار.
خلال 72 دقيقة لعبها قبل استبداله، كان إندريك هو الرقم الأصعب في معادلة المباراة، حيث توج مجهوده بتسجيل هدف حاسم، ولم يتوقف عن تهديد مرمى الخصم، إذ سدد 6 كرات (الأكثر في المباراة)، منها 3 بين القائمين والعارضة، وواحدة ارتطمت بالعارضة وحرمته من هدف ثانٍ محقق.
ولم يكتف إندريك بدور رأس الحربة التقليدي، بل أظهر نشاطاً ملحوظاً على الجبهة اليمنى وفي منطقة الوسط، ما ساعده في الهروب من الرقابة والاختراق إلى العمق. كما تميز بالشراسة البدنية، ففاز بـ 8 مواجهات ثنائية أرضية من أصل 13، وقام بـ 3 مراوغات ناجحة، مساهماً أيضاً في الواجبات الدفاعية باستعادة كرتين، ليثبت أنه كان "رجل الموعد" في ظهوره الأول بقميص ليون.
فرحة في وقت الهزيمة!
شاءت الأقدار أن تتزامن فرحة إندريك في فرنسا مع لحظات انكسار فريقه ريال مدريد، الذي كان يتجرع مرارة خسارة لقب السوبر أمام الغريم التقليدي برشلونة.
انطلقت مباراة ليل وليون بعد ساعة من انطلاق كلاسيكو السوبر الإٍسباني بين برشلونة وريال مدريد، وبينما كان إندريك يحتفل بهدفه الحاسم مع نهاية الشوط الأول، كان نجوم الميرينجي في طريقهم لرفع راية الاستسلام أمام البارسا، الذي حقق الفوز بنتيجة 3-2 وتوّج بالسوبر الإسباني (على حساب الملكي) للمرة الثانية تواليًا.
أنشيلوتي في انتظاره بكأس العالم
لم يكن انتقال إندريك إلى ليون مجرد هروب من دكة بدلاء ريال مدريد، بل كان استجابة واعية لرسالة صريحة من كارلو أنشيلوتي، مدربه السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل.
فمع اقتراب كأس العالم 2026، أدرك النجم الشاب أنه لن يجد مكاناً في قائمة "السيليساو"، خاصة بعدما عانى من التهميش تحت قيادة تشابي ألونسو، مكتفياً بـ 99 دقيقة فقط هذا الموسم.
كلمات أنشيلوتي كانت واضحة: "عليك أن تلعب لتُظهر إمكانياتك". واليوم، بتسجيله في ظهوره الأول مع ليون، يبدأ إندريك أولى خطواته العملية لتنفيذ نصيحة "العراب"، موجهاً رسالة قوية بأن الموهبة التي سجلت 7 أهداف مع أنشيلوتي الموسم الماضي، ما زالت حية وتستحق القتال لحجز مقعد أساسي في تشكيلة البرازيل القادمة بالمونديال.
