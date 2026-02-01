Getty Images Sport
(مُحدث) أخبار الانتقالات | ليفربول يحاول دعم دفاعه بخطف صفقة تشيلسي وراشفورد مطلوب في مانشستر
رغم سعادته في برشلونة .. مايكل كاريك يراهن على عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد!

الهلال يفاوض بنزيما وأتلتيكو يطلب ليوناردو
دوران معروض في البريميرليج
عقب عرضه على يوفنتوس والأنباء عن اقترابه من التوقيع مع ليل، خرجت تقارير في إنجلترا تتحدث عن عرض وكلاء جون دوران اللاعب على أندية إنجليزية أيضاً.
وقال "تيم توك" إن توتنهام وليدز حصلا على فرصة التعاقد مع المهاجم الكولومبي للنصر في انتقالات يناير، في ظل عدم وجود رغبة من فنربخشه لاستمراره.
ليفربول يدخل على الخط من أجل جاكيه
ذكر "فابريزيو رومانو" أن ليفربول انضم إلى تشيلسي في الاهتمام بالتعاقد مع مدافع رين الشاب جيريمي جاكيه، ولكن أي انتقال لن يتم إلا في الصيف بناء على طلب النادي الفرنسي.
وأكد مدرب ليفربول أرني سلوت عقب الانتصار على نيوكاسل مساء السبت لحساب البريميرليج على وجود تحركات من قبل ناديه في سوق الانتقالات، دون أن يفصح عن هوية المستهدفين.
يوفنتوس يحسم صفقة بوجا
نجح يوفنتوس في حسم صفقة التعاقد مع الجناح الإيفواري جيريمي بوجا على سبيل الإعارة قادمًا من نيس بحسب "فابريزيو رومانو".
بوجا الذي سبق له اللعب في إيطاليا بألوان ساسوولو سينضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند بأحقية الشراء بحسب التقرير.
