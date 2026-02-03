(مُحدث) أخبار الانتقالات | كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر وليفربول يوقع رسمياً مع صفقته الجديدة!

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن احتمال رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

التقرير أشار إلى وجود اهتمام متزايد من أندية الدوري الأمريكي وأبرز الدوريات الأوروبية الكبرى لاستعادة خدمات النجم البرتغالي، الذي قد ينهي رحلته في الملاعب السعودية بنهاية الموسم الجاري.

