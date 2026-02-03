Getty Images Sport
(مُحدث) أخبار الانتقالات | كريستيانو رونالدو يدرس الرحيل عن النصر وليفربول يوقع رسمياً مع صفقته الجديدة!
كريستيانو رونالدو قد يغادر النصر
كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن احتمال رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.
التقرير أشار إلى وجود اهتمام متزايد من أندية الدوري الأمريكي وأبرز الدوريات الأوروبية الكبرى لاستعادة خدمات النجم البرتغالي، الذي قد ينهي رحلته في الملاعب السعودية بنهاية الموسم الجاري.
ليفربول يحسم صفقة جيريمي جاكيه رسمياً
أعلن نادي ليفربول رسمياً عن تعاقده مع المدافع جيريمي جاكيه قادماً من صفوف رين الفرنسي، ليكون أولى صفقات الريدز للموسم القادم.
وبحسب الاتفاق المبرم، سيبقى المدافع الشاب مع فريقه الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، على أن ينضم لكتيبة أنفيلد في الميركاتو الصيفي القادم.
انهيار صفقة انتقال دوايت مكنيل إلى كريستال بالاس
توقفت مفاوضات انتقال دوايت مكنيل من إيفرتون إلى كريستال بالاس بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة.
وأفادت التقارير أن إدارة النادي اللندني قررت الانسحاب من المحادثات الرسمية، ليتأكد بقاء الجناح الإنجليزي في صفوف التوفيز ومواصلة مشواره في جوديسون بارك.
إيفرتون يضم تايريك جورج من تشيلسي
نجحت إدارة إيفرتون في حسم صفقة التعاقد مع الموهبة الشابة تايريك جورج قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة.
ويسعى النادي اللندني من خلال هذه الخطوة لمنح لاعبه الشاب فرصة أكبر للمشاركة والتطور، بينما يهدف التوفيز لتعزيز خياراتهم الهجومية فيما تبقى من منافسات الموسم.
أوباميكانو يوافق على التجديد في بايرن ميونخ
عرض سترلينج على أونيون برلين
بحسب سكاي سبورت فقد تم عرض رحيم سترلينج على نادي هيرتا برلين في الأيام الأخيرة.
إعلان