(مُحدث) أخبار الانتقالات | صفقة تبادلية بين الاتحاد وفنربخشه لضم بديل بنزيما وليفربول يضم جاكيه
ليفربول يدخل على الخط من أجل جاكيه ويحسم الصفقة
ذكر "فابريزيو رومانو" أن ليفربول انضم إلى تشيلسي في الاهتمام بالتعاقد مع مدافع رين الشاب جيريمي جاكيه، ولكن أي انتقال لن يتم إلا في الصيف بناء على طلب النادي الفرنسي.
وأكد مدرب ليفربول أرني سلوت عقب الانتصار على نيوكاسل مساء السبت لحساب البريميرليج على وجود تحركات من قبل ناديه في سوق الانتقالات، دون أن يفصح عن هوية المستهدفين.
وبالفعل، أفاد الصحفي الإيطالي أن ليفربول نجح في إقناع الفرنسي بالانضمام لصفوفه، وسيدفع ليفربول 60 مليون يورو لرين لضم اللاعب بداية من صيف 2026.
الاتحاد يضم النصيري وفنربخشه كانتي
دخل الاتحاد وفنربخشه في مفاوضات متقدمة من أجل حسم صفقة تبادلية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات تخص الثنائي يوسف النصيري ونجولو كانتي.
كانتي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري ولم يتوصل لاتفاق لمده مع الاتحاد، مع دخوله في مفاوضات مع فنربخشه، بينما النصيري كان قريبًا من يوفنتوس ولكن الأخير عرض استعارته فقط وفضل المهاجم المغربي الانتقال النهائي.
وبحسب "فابريزيو رومانو"، قرر الاتحاد التحرك لضم النصيري عقب فشله في التوصل لاتفاق مع كريم بنزيما في الساعات الماضية والأنباء عن رحيل الأخير إلى الهلال.
ميلان يخضع ماتيتا للفحص الطبي
قرر ميلان إخضاع جان فيليب ماتيتا لفحص طبي مكثف مساء اليوم في باريس للتأكد من سلامته على مستوى الركبة بحسب "لاجازيتا".
ويخشى ميلان من أن تكون إصابة الفرنسي مزمنة ومتكررة، ولذا قد تكون صفقة ضمه، سواء الآن في الصيف، رغم الاتفاق مع كريستال بالاس معرضة لعدم الإتمام.
سباليتي ينفي التوقيع مع إيكاردي
أكد مدرب يوفنتوس لوشيانو سباليتي مع "DAZN" عقب انتصار ناديه على بارما مساء الأحد عدم صحة التقارير بخصوص توقيع يوفنتوس مع ماورو إيكاردي.
ووصف سباليتي إيكاردي بالهداف الكبير ولكن أشار إلى فترته في إنتر تحت قيادته وتسببه في بعض المشاكل في غرف الملابس، ويقصد بها أزمة سحب شارة القيادة بسبب تدخل وكيلته وزوجته وقتها واندا نارا، وختم سباليتي حديثه بالتأكيد أن إيكاردي لا يريده يوفنتوس.
صفقة مكسيكية في أتلتيكو مدريد
حسم أتلتيكو مدريد صفقة التعاقد مع أوبيد فارجاس من صفوف سياتل الأمريكي، وإن كان لم يحسم النادي الإسباني إذا كان سيبقى في صفوفه أم يخرج للإعارة بحسب "فابريزيو رومانو".
وفي سياق متصل، رفض أتالانتا عرضًا من أتلتيكو مدريد من أجل نجمه إيدرسون في الساعات الماضية بحسب "رومانو".
