N'Golo Kante Karim Benzema Al-Ittihad
محمود خالد

مؤشرات اجتماعات الاتحاد "الطارئة": خطوة تفصل بنزيما عن الهلال .. ومفاجأة حول مستقبل كانتي!

ماذا حدث بعد مباراة النجمة؟

غاب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بشكل طارئ، عن المؤتمر الصحفي الذي يعقب مباراة النجمة، بسبب اجتماعه مع فهد سندي، رئيس شركة النادي.

وتمكن الاتحاد من استعادة طريق انتصاراته في دوري روشن، بفوز على النجمة، بنتيجة (1-0)، على ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  • Karim Benzema Fahad Cynndy Al Ittihad FansGetty Image/ Goal AR

    3 اجتماعات بعد المباراة

    وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة الاتحاد، عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية، في غرفة الاجتماعات الخاصة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور فهد سندي، والرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا، جاءت على النحو التالي..

    * الاجتماع الأول مع المدير الفني سيرجيو كونسيساو.

    * الاجتماع الثاني مع نجولو كانتي، ووفد قادم من نادي فنربخشه التركي.

    * الاجتماع الثالث مع موسى ديابي.

    وعقب مغادرته غرفة الاجتماع، صرّح كونسيساو لوسائل الإعلام، بأن متفائل بشأن ما تحمله الساعات المُقبلة، وأنها ستشهد بعض الأخبار الجيدة، وأنه سيبذل دائمًا كل جهده، مضيفًا أنه عمله هو للنادي صاحب التاريخ وللجماهير، فيما رفض الإدلاء بأي تصريح يتعلق ببنزيما.

  • Karim Benzema Hilal gfx Getty/Ai

    غياب بنزيما

    يأتي ذلك في ظل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، للمباراة الثانية على التوالي، بين النجمة والفتح، ليكرّس حالة "العصيان"، في ظل الأنباء المتواردة بشأن اقترابه من الرحيل إلى الهلال.

    وفي هذا السياق، أفاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأنه تم إجراء اجتماع حاسم بين برنامج الاستقطاب برابطة دوري المحترفين، مع وكيل كريم بنزيما، من أجل تحديد مصيره، سواءً بالاستمرار مع الاتحاد، أو الانتقال إلى الهلال.

    وأضاف الفراج، أن إدارة الهلال منفتحة على التعاقد مع كريم بنزيما، رغم أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

    جاء ذلك بعد خروج بنزيما "غاضبًا" من اجتماعه مع فهد سندي، قبل أيام، من أجل التفاوض بشأن تجديد عقده، حيث ذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن العرض تضمن بنودًا صادمة، تمثل أبرزها في عدم حصوله على أي راتب مالي، مع الاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها بنزيما، بمثابة "إهانة لتاريخه".

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي يرفض التأكيد أو النفي

    وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي، رفض الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، التصريح بالنفي أو الإيجاب، حول إمكانية انتقال كريم بنزيما إلى قلعة الزعيم، حيث اكتفى بالقول إنه لا يريد التحدث بشأن سوق الانتقالات أو نجوم الأندية الأخرى، وأنه يثق في عمل الإدارة التي تعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات الفريق.

    يذكر أن الإعلامي ساشا تافولييري قد أكد أن الهلال قدم عرضًا إلى الاتحاد، لاستكشاف إمكانية ضم كريم بنزيما، بينما رد العميد بطلب مبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، رغم أن العودة إلى أوروبا، وتحديدًا فرنسا، تمثل أولوية بالنسبة لحامل الكرة الذهبية عام 2022.

  • N'golo Kante IttihadGetty

    كانتي إلى فنربخشه؟

    ورغم الأنباء الواردة من مصادر اتحادية، بأن العميد لا ينوي الاستغناء عن خدمات نجولو كانتي، إلا أن تقارير جديدة، أفادت بأن رحيل الفرنسي إلى فنربخشه، بات مسألة وقت.

    وذكر رومانو، بأنه مع تبقي 24 ساعة على غلق سوق الانتقالات، فإن ناديي الاتحاد وفنربخشه، دخلا في مفاوضات متقدمة من أجل إتمام صفقة تبادلية.

    هذه الصفقة تتضمن انتقال نجولو كانتي إلى فنربخشه، مقابل قدوم يوسف النصيري إلى الاتحاد، ما يمثل خيارًا هجوميًا للعميد، تحسبًا لرحيل كريم بنزيما، فيما وصلت مفاوضات كانتي والنادي التركي إلى مراحلها النهائية.

    يذكر أن نجولو كانتي، غاب عن المشاركة في مباراة النجمة، حيث أفاد الاتحاد، بأن الفرنسي يعاني من كدمة رضية في الجانب الأيسر من القفص الصدري، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد الفتح.

    وكشف الإعلامي فلوريان ليتنبرج، عن انتقال كانتي إلى فنربخشه بات محسومًا، مقابل 4 ملايين يورو، وينتظر أن يخضع الفرنسي للفحص الطبي قريبًا.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسى ديابي مطلوب في إنتر

    وارتبط اسم موسى ديابي، الذي كان أحد نجوم مباراة النجمة، برغبة نادي إنتر في التعاقد معه، بناء على طلب من المدير الفني كريستيان كيفو.

    وأشار الإعلامي ماجد هود، المقرب من البيت الاتحادي، إلى أن العميد رفض عرض الإنتر، بضم موسى ديابي على سبيل الإعارة، مقابل دفع نسبة 5% من راتبه فقط، والباقي يتحمله الاتحاد، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن عرض الإنتر تضمن استعارة اللاعب مع أحقية ضمن مقابل 35 مليون يورو، وهو ما رفضه العميد.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 19 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل أربعة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

