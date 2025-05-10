مينيسوتا وإنتر ميامي | ميسي يرفض نصيحة أجويرو.. وينهي لعنة 10 مايو!

النجم الأرجنتيني يسجل ويخسر!

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا في خسارة إنتر ميامي أمام مينيسيوتا يونايتد على ملعب أليانز فيلد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي 2025.

استقبلت شباك إنتر ميامي هدفين في الشوط الأول عن طريق بونجوكول هلونجوان وأنتوني ماركانيتش في الدقيقتين 32 و45+2، قبل أن يستهل ميسي الشوط الثاني بهدف مبكر في الدقيقة 48.

اعتقد الجميع أن ميامي سيعود إلى المباراة، لكن مارسيلو وايجاندت (زميل ميسي) قضى على الآمال بالتسجيل في شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 68، قبل أن يعزز مينيسوتا انتصاره بهدف رابع في الدقيقة 70.

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بهذه الخسارة، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة الشرقية، بينما يحتل مينيسوتا المركز الثاني في المجموعة الغربية بـ22 نقطة.