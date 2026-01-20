زميل رونالدو السابق: كريستيانو يفتقد ما يملكه ميسي.. والكرة الذهبية التاسعة واردة!

بعد التتويج بكأس الدوري الأمريكي تم الاحتفال بآخر تتويجات ميسي الثمانية بالكرة الذهبية في عام 2023. تم الاعتراف به كأفضل لاعب على الكوكب بعد أشهر قليلة من قيادته لبلاده نحو الخلود في كأس العالم قطر 2022.

تألق ميسي طوال تلك البطولة، وقدم الأداء المطلوب عندما كان الأمر أكثر أهمية في الأدوار الإقصائية، وتمكن من إكمال مجموعته التاريخية من الميداليات في ليلة لا تُنسى في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يكون ميسي جزءاً من حملة الأرجنتين للدفاع عن اللقب، على الرغم من عدم تأكيده لمشاركته بعد، وستكون أنظاره موجهة نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية توالياً عندما تصبح أرقى الكؤوس متاحة للمنافسة. لقد ساعد إنتر ميامي في الفوز بكأس الدوري الأمريكي، وحصل هو نفسه على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب في عام 2025 ولم يُظهر أي علامة على التباطؤ. إذا شارك مع "الألبيسيليستي" في الحدث الرئيسي للفيفا، فسيكون مصمماً على الفوز بالجائزة الكبرى.