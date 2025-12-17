"نحتاج ميسي".. مرشح رئاسي جديد لبرشلونة يتعهد بـ"فعل كل ما يلزم" لإعادة نجم إنتر ميامي إلى كامب نو!

سُئل سيريا عن ميسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء النادي فأجاب: "قلنا بالفعل عام 2021 إنه كان أفضل جسر بين الأجيال من الناحية الرياضية ومحركاً اقتصادياً. نحن بحاجة إلى ليو ميسي وسنفعل كل ما يلزم لإعادته".

ومع ذلك، لم يقدم سيريا أي توضيح حول الدور الذي يمكن أن يلعبه ميسي. وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد وقع مؤخراً تمديداً لعقده لمدة ثلاث سنوات مع فريق الدوري الأمريكي إنتر ميامي، ما يشير إلى أن العودة كلاعب لمساعدة فريق برشلونة الحالي بقيادة هانز فليك أمر مستبعد للغاية.

ومع ذلك، صرح ميسي مراراً وتكراراً برغبته في العودة إلى برشلونة للعيش مع عائلته بمجرد انتهاء وقته في الدوري الأمريكي. وبالفعل كشف عن مدى افتقاده لبرشلونة بعد قيامه برحلة سرية إلى كامب نو مؤخراً، حيث نشر على إنستجرام: "الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بوجداني (روحي). مكان كنت فيه سعيداً للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة أنني أسعد شخص في العالم. آمل أن أتمكن يوماً ما من العودة، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، وهو الأمر الذي لم أحصل عليه أبداً".