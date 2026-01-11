"مؤامرة لضرب باريس".. إنريكي ينفجر غضبًا بسبب شائعات تجديد عقد ديمبيلي!

يعيش باريس سان جيرمان حالة من التجاذب الشديد خلف الكواليس بطلها النجم الأول للفريق عثمان ديمبلي، الذي تحول من مجرد لاعب موهوب إلى "أيقونة" عالمية في عام 2025.

فبعد أن هيمن الجناح الفرنسي على الجوائز الفردية بحصده الكرة الذهبية وجائزة "ذا بيست" من الفيفا وجلوب سوكر، وقيادته النادي لتحقيق ثلاثية تاريخية غير مسبوقة، أصبحت هذه الإنجازات ورقة ضغط هائلة في مفاوضات التجديد.

وتشير تقارير صحيفة "ليكيب" إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في تباين الرؤى؛ فبينما تتبنى إدارة النادي سياسة مالية جديدة تهدف إلى "توازن هيكل الرواتب" عبر تقليص الرواتب الثابتة والاعتماد على الحوافز والمكافآت المتغيرة، يصطدم هذا التوجه بمطالب ديمبلي الذي يرى أنه يستحق تقديرًا ماديًا يوازي مكانته كأفضل لاعب في العالم، مطالبًا براتب ثابت يبلغ 60 مليون يورو.