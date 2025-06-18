مونتيري وإنتر | الذهب لا يصدأ.. راموس "التاريخي" يحيي ذكريات "العاشرة"

الأفضل بعمر 39 عامًا..

قدم النجم الإسباني سيرخيو راموس مباراة مذهلة مع مونتيري المكسيكي في مواجهة إنتر الإيطالي، فجر اليوم الأربعاء على ملعب روز بول، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية.

سجل راموس هدف فريقه الوحيد بضربة رأس مميزة، لكنه لم يكن كافيا للظفر بالنقاط الثلاث، حيث تعادل لاوتارو مارتينيز لإنتر (1-1) في البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

بهذه النتيجة، يتصدر ريفر بليت الأرجنتيني ترتيب المجموعة الخامسة، بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 3-1، علمًا بأنه سيواجه مونتيري في الجولة المقبلة.