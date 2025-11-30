Getty/GOAL
"لأننا مجموعة جيدة جدًا".. مولر يركز على "ثغرة ميسي" قبل نهائي الدوري الأمريكي!
مولر وميسي يقودان فريقيهما إلى اللقب
كانت ثنائية المهاجم برايان وايت إلى جانب هدف بابلو سيسنيجا العكسي كافية لوضع وايت كابس بعيدًا عن متناول سان دييجو إف سي يوم السبت الماضي، حيث كان هدف هيرفينج لوزانو في الدقيقة 60 لحفظ ماء الوجه.
ضمن هذا الانتصار فوز مولر وفريقه بلقب المؤتمر الغربي للدوري الأمريكي لكرة القدم وإعداد نهائي ضد ميسي وإنتر ميامي.
في غضون ذلك، فاز ميامي بنتيجة 5-1 على نيويورك سيتي، وكان ميسي في قلب كل شيء جيد. سجل تاديو أليندي ثلاثية وحصل ماتيو سيلفيتي وتيلاسكو سيجوفيا أيضًا على أسمائهم في قائمة الهدافين في أداء جامح شهد انتزاع ميامي للقب المؤتمر الشرقي.
على الرغم من أن ميسي لم يكن مسجلاً للأهداف، إلا أن مولر أشار إلى أن وايت كابس يمثل وحدة فريق أكثر تماسكًا من منافسيه القادمين.
سجل ميسي 35 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة لميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا العام، ولعب دورًا مركزيًا لا جدال فيه في نجاحهم.
هل يعتمد ميامي بشكل مفرط على ميسي؟
وفي حديثه عن تأثيراتهما في نادييهما، قال مولر لموقع MLSsoccer.com: "الأمر لا يتعلق بميسي ضد توماس مولر؛ إنها ميامي ضد وايت كابس. ربما يعتمدون عليه أكثر قليلاً مما نعتمد علي، لأننا مجموعة جيدة جدًا، هل تفهم ما أعنيه؟".
استمر في وصف ميسي بأنه "أعظم لاعب لعب كرة القدم وما زال يفعل". وأضاف أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات قد جلب جمهورًا جديدًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وأوضح: "إذا كان المزيد من الناس يشاهدون، فإن القيمة بالنسبة لك كلاعب، كفرد، وأيضًا لفريقك وأيضًا للامتياز الخاص بك، أكبر بكثير".
مولر يقدم شرارته الخاصة
بينما حول نجم برشلونة السابق ميسي حظوظ الهيرونز، لا يمكن الاستهانة بتأثير أسطورة بايرن ميونخ مولر على وايت كابس. جلب مولر مستوى مختلفًا من الخبرة وعقلية الفوز للنادي وكان حاسمًا في طريقهم نحو المجد في المؤتمر الغربي.
وعن تأثيره الخاص، قال مولر: "عندما جئت في أغسطس، كانوا بالفعل في حالة جيدة جدًا. حتى نهائي الكونكاكاف، كانوا يؤدون بشكل جيد حقًا. أعتقد أن العطلة الصيفية كانت طريقًا وعرًا بعض الشيء، بعض الإصابات وقليل من الانتصارات الأقل".
كما كشف كيف أنه عندما انضم إلى النادي، "كان الجميع مستعدًا للأداء وطرح الأسئلة، كان الجميع منفتحًا على نصيحتي".
سيسعد النادي بتأثير المخضرم الألماني، القادر على مشاركة معرفته التي لا تنتهي باللعبة مع زملائه في الفريق.
وأضاف مولر: "أعتقد أننا ما زلنا ننمو، ما زلنا نبنيه خطوة بخطوة، لكن لدي شعور بأننا في حالة رائعة كمجموعة، وأحاول السماح لهم بالانضمام إلي والتعلم من تجربتي، كما فعلت من اللاعبين المخضرمين عندما كنت صغيراً".
نهائي الدوري الأمريكي يلوح في الأفق
سيتنافس مولر وميسي على نهائي كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في نهاية الأسبوع المقبل. واجه لاعبا كرة القدم الأسطوريان بعضهما البعض 10 مرات سابقًا في كرة القدم الأوروبية والدولية، حيث خرج مولر فائزًا سبع مرات.
واحدة من أشهر المباريات بين الزوجين جاءت في دوري أبطال أوروبا حيث فاز بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 على برشلونة في طريقهم للفوز بالبطولة في عام 2020.
كان ميسي أيضًا في الجانب الفائز في الطريق إلى النجاح الأوروبي، حيث سجل هدفًا شهيرًا بتسديدة ساقطة فوق مانويل نوير في حملة برشلونة الثلاثية 2014-15.
