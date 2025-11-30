"لأننا مجموعة جيدة جدًا".. مولر يركز على "ثغرة ميسي" قبل نهائي الدوري الأمريكي!

كانت ثنائية المهاجم برايان وايت إلى جانب هدف بابلو سيسنيجا العكسي كافية لوضع وايت كابس بعيدًا عن متناول سان دييجو إف سي يوم السبت الماضي، حيث كان هدف هيرفينج لوزانو في الدقيقة 60 لحفظ ماء الوجه.

ضمن هذا الانتصار فوز مولر وفريقه بلقب المؤتمر الغربي للدوري الأمريكي لكرة القدم وإعداد نهائي ضد ميسي وإنتر ميامي.

في غضون ذلك، فاز ميامي بنتيجة 5-1 على نيويورك سيتي، وكان ميسي في قلب كل شيء جيد. سجل تاديو أليندي ثلاثية وحصل ماتيو سيلفيتي وتيلاسكو سيجوفيا أيضًا على أسمائهم في قائمة الهدافين في أداء جامح شهد انتزاع ميامي للقب المؤتمر الشرقي.

على الرغم من أن ميسي لم يكن مسجلاً للأهداف، إلا أن مولر أشار إلى أن وايت كابس يمثل وحدة فريق أكثر تماسكًا من منافسيه القادمين.

سجل ميسي 35 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة لميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا العام، ولعب دورًا مركزيًا لا جدال فيه في نجاحهم.