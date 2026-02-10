Goal.com
Francesco Schirru و علي رفعت

مودريتش في مقدمة كبار الدوري الإيطالي ومفاجأة إسبانية .. أعداد مبهرة للاعبين بين الـ 35 والـ 40!

مودريتش، ألبيول، باديلي، سومر، بافولتي وغيرهم: الدوري الإيطالي يضم العديد من اللاعبين الذين تجاوزوا 34 عامًا، لكن المفاجأة هي أنه ليس الدوري الأكثر "شيخوخة" في أوروبا.

من المعروف منذ فترة طويلة أن إيطاليا ليست دولة مناسبة للاعبين الشباب حيث يعتمد الدوري الإيطالي على لاعبين تتجاوز أعمارهم 35 عاما مقارنة بدول أخرى ويمثل موسم 2025-2026 المثال الأبرز على كيفية مراهنة فرق الدرجة الأولى بقناعة شديدة على لاعبين تبلغ أعمارهم 35 و36 و37 و38 و39 وصولا إلى سن 40 عامًا.

وعند المقارنة مع البطولات الكبرى الأخرى نجد أن هذا الرقم يعد كبيرًا جدا أمام الدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي ولكن تظل المفاجأة في تفوق الدوري الإسباني وحده الذي يمتلك عددًا أكبر من اللاعبين في الفئة العمرية بين 35 و40 عامًا.

هذا الأمر ليس جديدًا على الدوري الإيطالي ولكن مع تقدم عمر بعض الخبراء ووصول زملاء آخرين من نفس الجيل في الصيف الماضي زاد عدد اللاعبين بين سن 35 و40 عاما بشكل كبير ليصل إلى 20 لاعبًا وهو ما يمثل معدل لاعب واحد لكل فريق رغم أن عدة أندية في الدوري لم تشرك أي لاعب يتجاوز عمره 34 عامًا.

يتواجد ثلاثة لاعبين في سن الأربعين وهم ألبيول مدافع بيزا وباديلي حارس مرمى أودينيزي ومودريتش لاعب ميلان الذي يكبر المدافع الإسباني والحارس الإيطالي بأسابيع قليلة فقط.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • قائمة اللاعبين من الـ 35 حتى الـ40

    من هم تحديدًا اللاعبون الذين لا يزالون يشاركون بصفة أساسية أو يمثلون أهمية لفرقهم في الدوري الإيطالي رغم تقدمهم في العمر؟

    بالمقارنة مع مودريتش وألبيول وباديلي يلعب فاردي صاحب الـ 39 عامًا في الدوري الإيطالي وهو نفس عمر دجيكو الذي غادر فيورنتينا في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.

    وصل بيدرو إلى سن 38 عامًا في حين أن عدد اللاعبين في سن 37 عامًا يعد كبيرًا ويضم أتشيربي ودي سيلفستري وماتيتش وكوادرادو وبافوليتي وسومر.

    تكتمل القائمة بلاعبين يشاركون في الدوري الإيطالي أو غادروا في يناير في سن 36 عامًا وهم فرانكو فازكيز ودارميان بالإضافة إلى لاعبي سن 35 عامًا وهم كاراتشيولو وتيراتشيانو ودي خيا.

    هذا العدد مرشح للارتفاع بكل تأكيد بالنظر إلى أن الأشهر القادمة ستشهد وصول كاباسيلي وزاباتا ودي رون وسكورويبسكي وميسياس إلى سن 35 عامًا أيضًا.

  • الحالة الإسبانية

    يمتلك الدوري الإسباني أكبر عدد من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا وهو أمر يثير الدهشة بالنظر إلى أن الدوري الإيطالي غالبًا ما يعتبر الدوري الأكثر اعتمادًا على هذه الفئة العمرية.

    شهد موسم 2025-2026 مشاركة 25 لاعبًا في الدوري الإسباني بين سن 35 و40 عامًا مع اقتراب ثلاثة آخرين من بينهم جريزمان من الوصول إلى هذا السن.

    تقدم إسبانيا أكبر لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى وهو سانتي كازورلا الذي لا يزال عنصرًا أساسيًا في صفوف أوفيدو رغم وصوله إلى سن 41 عامًا.

  • البطولات الأوروبية الأخرى

    لطالما كانت الدوريات في فرنسا وألمانيا وإنجلترا أكثر انتقائية عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعبين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا لدرجة أنهم بمجرد وصولهم إلى هذا السن غالبًا ما يهاجرون إلى الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني أو بطولات مثل الدوري الأمريكي والدوري التركي.

    أشرك الدوري الإنجليزي نصف هذا العدد بواقع 11 لاعبًا يتصدرهم ميلنر صاحب الـ 40 عامًا وأسماء كلاسيكية أخرى مثل ووكر وهيندرسون.

    وكما هو معتاد تراجع الرقم في ألمانيا ليكون الأقل بواقع 6 لاعبين فقط بين سن 35 و40 عامًا ويعد نوير هو الأكبر سنًا بينهم بينما جاء الدوري الفرنسي خلف إسبانيا وبفارق ليس كبيرًا عن إيطاليا بـ 17 لاعبًا منهم 11 لاعبًا في سن 35 عامًا فقط.

    يأتي رقم الدوري الفرنسي هذا ضمن بطولة تعد الأكثر سخاء مع اللاعبين الشباب بالنظر إلى العدد الهائل من المواهب التي شاركت منذ أغسطس وحتى اليوم.

  • الشباب في الملاعب

    بما أن فرنسا تمتلك الرقم القياسي في عدد اللاعبين الشباب الذين تم دفعهم إلى الملعب بإجمالي 48 لاعبًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا فكيف هو حال إيطاليا في هذا الصدد؟

    يعد الدوري الإيطالي ثاني دوري في أوروبا من حيث عدد اللاعبين فوق سن 19 عامًا ولكنه أيضا الدوري الذي شهد أقل عدد من اللاعبين الشباب في الملعب حيث شارك في الجزء الأول من الموسم 10 لاعبين فقط لم يكملوا عامهم الـ 19 وفي معظم الحالات لعبوا لدقائق معدودة فقط.

    أشركت إسبانيا 15 لاعبًا بين سن 16 و18 عامًا وهو ما يعكس تفكيرًا مشابهًا جدًا لإيطاليا فيما يتعلق بعمر اللاعبين الذين يتم دفعهم للمشاركة بينما أشرك الدوري الألماني 27 لاعبًا بزيادة لاعب واحد عن الدوري الإنجليزي الذي أشرك 26 لاعبًا.

