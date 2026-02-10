مودريتش في مقدمة كبار الدوري الإيطالي ومفاجأة إسبانية .. أعداد مبهرة للاعبين بين الـ 35 والـ 40!

من المعروف منذ فترة طويلة أن إيطاليا ليست دولة مناسبة للاعبين الشباب حيث يعتمد الدوري الإيطالي على لاعبين تتجاوز أعمارهم 35 عاما مقارنة بدول أخرى ويمثل موسم 2025-2026 المثال الأبرز على كيفية مراهنة فرق الدرجة الأولى بقناعة شديدة على لاعبين تبلغ أعمارهم 35 و36 و37 و38 و39 وصولا إلى سن 40 عامًا.

وعند المقارنة مع البطولات الكبرى الأخرى نجد أن هذا الرقم يعد كبيرًا جدا أمام الدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي ولكن تظل المفاجأة في تفوق الدوري الإسباني وحده الذي يمتلك عددًا أكبر من اللاعبين في الفئة العمرية بين 35 و40 عامًا.

هذا الأمر ليس جديدًا على الدوري الإيطالي ولكن مع تقدم عمر بعض الخبراء ووصول زملاء آخرين من نفس الجيل في الصيف الماضي زاد عدد اللاعبين بين سن 35 و40 عاما بشكل كبير ليصل إلى 20 لاعبًا وهو ما يمثل معدل لاعب واحد لكل فريق رغم أن عدة أندية في الدوري لم تشرك أي لاعب يتجاوز عمره 34 عامًا.

يتواجد ثلاثة لاعبين في سن الأربعين وهم ألبيول مدافع بيزا وباديلي حارس مرمى أودينيزي ومودريتش لاعب ميلان الذي يكبر المدافع الإسباني والحارس الإيطالي بأسابيع قليلة فقط.

Getty/Goal