مهاجم ليفربول ونيوكاسل السابق آندي كارول سيحاكم بتهمة انتهاك أمر محكمة يمنعه من الاتصال بزوجته السابقة

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Sun، سيُحاكم اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي اشتهر بتمثيله لكل من نيوكاسل يونايتد وليفربول خلال مسيرته المهنية البارزة، بعد مزاعم بخرقه أمرًا قضائيًا. تتعلق التهم بادعاءات بأنه اتصل بزوجته السابقة، بيلي موكلو، في انتهاك مباشر لأمر عدم التحرش الصادر عن المحكمة.

كان من المقرر أن يمثل المهاجم المخضرم أمام محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس هذا الأسبوع لمعالجة هذه المسألة. ومع ذلك، لم تسر الإجراءات بالكامل كما كان مخططًا لها عندما تم استدعاء القضية. على الرغم من خطورة هذه الادعاءات، لم يحضر اللاعب ولا ممثله القانوني إلى قاعة المحكمة، مما أدى إلى طرح أسئلة فورية بشأن جدول جلسات الاستماع وتقدم القضية.