من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد؟

تعرف على أكثر اللاعبين فوزًا بالألقاب في تاريخ نادي ريال مدريد..

بعد فوزه بدوري الأبطال، أصبح مارسيلو اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد برصيد 25 لقبًا، حيث يمتلك 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب من كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وستة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين من كأس الملك، وخمسة ألقاب من كأس السوبر الإسباني.

كم عدد بطولات ريال مدريد طوال تاريخه؟

قضى البرازيلي موسمه السادس عشر والأخير في العاصمة الإسبانية وخاض ما يقرب من 550 مباراة مع البلانكوس، وسجل 38 هدفًا في جميع المسابقات خلال فترة وجوده في ريال مدريد بما في ذلك هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيما الذي لفت الأنظار في موسم 2021-2022 لديه 25 لقبًا، وذلك منذ أن انضم من ليون في 2009.

رفع كأسه الأول في 2020-11 وكان كأس الملك، ومنذ ذلك الحين، فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك 3 مرات، وأربعة ألقاب من كأس السوبر الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب من كأس السوبر الأوروبي، وخمسة ألقاب من كأس العالم للأندية.

يأتي زميله السابق في الفريق وأسطورة ريال مدريد سيرخيو راموس في المركز الثالث في القائمة بعد مارسيلو وخينتو برصيد 22 لقبًا، وفي 671 مباراة سجل 101 هدفًا للنادي مما جعله أحد أعلى المدافعين تسجيلًا للأهداف على الإطلاق.

هدف التعادل الذي أحرزه في الدقيقة 93 ضد أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما فاز النادي بالعاشرة، يمكن اعتباره أحد أهم الأهداف في تاريخ النادي.

جاء خريج أكاديمية ريال مدريد مانولو سانشيز في المركز الخامس في القائمة بعد فوزه بـ 21 لقبًا، وقد ظهر لأول مرة في عام 1982 ولعب ما يقرب من عقدين من الزمن للنادي نفسه حتى اعتزل في عام 2001.

فاز سانشيز بلقبين من دوري أبطال أوروبا وكأس الانتركونتيننتال وكأس رابطة الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس الملك وخمسة كؤوس من السوبر الإسباني.