غير مكترث بمنتخب مصر وزيزو أهم منه.. ردود أفعال متباينة على أداء صلاح أمام سيراليون!

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح في مباراة مصر وسيراليون؟

حقق منتخب مصر فوزًا مهمًا أمام ضيفه السيراليوني، بهدف دون رد، اليوم، الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف مصر الوحيد عن طريق أحمد زيزو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى النقطة 16 في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو، ليقترب من التأهل إلى المونديال.

وقدم نجم ليفربول وقائد الفراعنة محمد صلاح أداءً مميزًا خلال المواجهة، حيث صنع أكثر من فرصة، لكنه أضاع عدة محاولات كانت كفيلة بتعزيز الانتصار، وهو ما أثار ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي: