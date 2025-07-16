مكاسب مالية لا تصدق .. أتالانتا وفن بيع اللاعبين كل صيف!

أرقام استثنائية تلخص التجربة..

بينما تسعى بعض الأندية لتحقيق مكاسب كبرى على أرض الملعب، تفكر أخرى في جني الأرباح خارج المستطيل الأخضر، من خلال عقد صفقات بيع وشراء اللاعبين.

وضع نادي أتالانتا الإيطالي نفسه كأحد الأندية الأوروبية التي تجيد فن "الصفقات"، وذلك بتحقيق المعادلة الصعبة عن طريق جني أرباح كبرى من بيع النجوم، دون أن يؤثر ذلك على أداء ونتائج الفريق في الدوري الإيطالي والبطولات الأوروبية.

ويستعرض جول في التقرير التالي أبرز صفقات أتالانتا الرابحة وإيراداته المالية الكبرى، التي وضعته في مكانة مميزة بين "أذكى" الأندية في القارة العجوز: