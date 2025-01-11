مانشستر سيتي وسالفورد | رجل الهاتريك يملك "حلًا" لإنهاء كارثة جوارديولا!

ماذا قدم مكاتي؟

حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على حساب سالفورد سيتي بنتيجة 8-0 مساء اليومم السبت، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض رجال المدرب بيب جوارديولا سيطرتهم على المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد منذ بدايتها وحتى النهاية، ليضمنوا تأهلًا مستحقًا إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد.

وجاءت أهداف السيتي عن طريق جيريمي دوكو وديفين موباما ونيكو أوريلي وجاك جريليش (ركلة جزاء) في الدقائق 8 و20 و43 و49 على الترتيب، وسجل جيمس مكاتي 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 62 و72 و81، بينما أضاف دوكو الهدف الثاني له والسادس للسيتي من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 69.

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وخرج مانشستر سيتي بمكاسب عديدة من هذه المواجهة، يأتي على رأسها أداء صاحب الهاتريك جيمس ميكاتي، وهو ما يستعرضه "جول" فيما يلي: