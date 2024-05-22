مخيب آمال الهلال ونصف فريق في الاتحاد .. أسوأ صفقات دوري روشن 2023-24

أسوأ الصفقات في دوري روشن السعودي الموسم الحالي سواء في الصيف أو الشتاء

SHAHID

أصبحنا على بُعد أمتار قليلة جدًا من نهاية الموسم الذي انتظره الجميع، بعد انتقالات تاريخية خلال فترتي الصيف والشتاء لموسم 2023-2024، ولكن هناك منها من خيب الآمال!

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وتبقى فقط أمامنا جولتان من أجل نهاية الموسم الأهم حتى الآن في تاريخ الدوري السعودي، بعد سلسلة انتقالات كانت رائعة، ولكن هناك وجه آخر لتلك الصفقات وهو الفشل وتقديم أسوأ المستويات.

وكما بدأنا بخصوص تلك الصفقات بحلقة أفضل الصفقات في موسم 2023-2024، علينا الآن أن نتحدث عن الصفقات الفاشلة أيضًا..

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