"هذا حلمي الأكبر وأريد تحقيقه قبل فوات الأوان!" .. كواليس جديدة في مفاوضات الهلال مع روبن نيفيش وعائلة اللاعب تتدخل

لا صوت يعلو داخل نادي الهلال حاليًا، على تجديد عقد النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

وأجمعت المصادر السعودية، آخرها صحيفة "الرياضية" مساء يوم الثلاثاء؛ على اتفاق الهلال مع نيفيش، على تجديد عقده حتى 30 يونيو 2028.

لكن هذا الاتفاق لم يتم تحويله إلى شكلٍ رسمي - حتى الآن -، وهو ما تحدث عنه الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي في الساعات الماضية؛ حيث أكد أن وكيل النجم البرتغالي طلب إعطاء اللاعب فرصة، من أجل التفكير في كل الاحتمالات.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود المقرب من البيت الهلالي، عن كواليس جديدة في مفاوضات الزعيم مع روبن نيفيش؛ وذلك في تصريحاته مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الثلاثاء.