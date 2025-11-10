Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
أحمد فرهود

"رغم الاتفاق على كافة التفاصيل لتمديد العقد" .. وكيل أعمال روبن نيفيش يفاجئ الهلال بقرار جديد

تطورات مفاجئة في تجديد عقد روبن نيفيش..

نجح مسؤولو نادي الهلال في التجديد مع عددٍ من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء المحليين أو الأجانب؛ والذين كان من المقرر أن تنتهي عقودهم، بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

على رأس هؤلاء النجوم الهلاليين، الذين تم التجديد معهم بشكلٍ رسمي؛ الحارس المغربي ياسين بونو، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

لكن.. يبقى هُناك اسم كبير ومهم للغاية في صفوف الهلال، لم يتم تجديد عقده حتى الآن؛ وهو البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    وكيل أعمال روبن نيفيش يفاجئ إدارة نادي الهلال

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي المقرب من نادي الهلال، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأزرق.

    الصويلحي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الإثنين، عن أن وكيل أعمال نيفيش طلب مهلة من إدارة نادي الهلال؛ قبل الرد على تجديد عقد اللاعب، من عدمه.

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن طلب وكيل أعمال النجم البرتغالي من الإدارة الهلالية، بشأن تجديد العقد؛ جاء بعد أن كان الطرفين متفقين على كل شيء، في البداية.  

    • إعلان

  • سبب طلب وكيل أعمال روبن نيفيش من الإدارة الهلالية!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي تطرق للحديث عن سبب تأجيل وكيل أعمال روبن نيفيش، متوسط ميدان نادي الهلال، تجديد عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي من المقرر أن ينتهي يوم 30 يونيو 2026.

    وأكد الصويلحي أن تأجيل وكيل نيفيش، تجديد عقد اللاعب مع الفريق الهلالي؛ ليس له أي علاقة بالراتب السنوي، أو المدة.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن اللاعب ووكيل أعماله، متفقين مع إدارة نادي الهلال؛ بخصوص الراتب الذي سيتحصل عليه نيفيش بعد التجديد، بالإضافة إلى مدة العقد التي ستربط الطرفين.

    وأنهى حمد الصويلحي تصريحاته؛ بالقول: "لكن.. وكيل النجم البرتغالي يريد الانتظار، لإعطاء اللاعب مهلة أكبر للتفكير في مستقبله، وكل الاحتمالات المتاحة".

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة روبن نيفيش مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ النجم البرتغالي روبن نيفيش مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق المحلي بورتو؛ والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2014.

    ومثّل نيفيش الفريق الأول لنادي بورتو، في الفترة من 2014 إلى 2017؛ حيث شارك معه في 93 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 3 آخرين.

    بعدها.. انتقل النجم البرتغالي إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي؛ والذي ارتدى قميصه لمدة 6 سنوات كاملة، من 2017 إلى 2023.

    خلال هذه السنوات.. سجل روبن نيفيش 30 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 253 مباراة رسمية؛ لينتقل بعدها إلى الهلال.

  • Ruben Neves Al-Hilal 2025Getty Images

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 104 مباريات رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 12 هدفًا، وصانعًا 25 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح