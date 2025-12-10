رغم إصابته بكسر في الإصبع وآلام بالركبة، يرفض صاحب النجم الفرنسي الغياب، ليضع نفسه تحت تصرف المدرب تشابي ألونسو في ليلة أوروبية "صعبة" بملعب سانتياجو برنابيو.
مفاجأة غير متوقعة.. تطور جديد في إصابة مبابي قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي!
مبابي يتحدى الآلام
على الرغم من استمرار معاناته من آلام في الركبة اليسرى وإصابته بكسر في إصبع اليد، إلا أن كيليان مبابي يريد اللعب.
لقد استنزف كل من اللاعب والنادي قواهما في الـ 48 ساعة الماضية، بجلسات طويلة من العلاج الطبيعي، والعلاج بالضغط؛ ورغم استمرار الحمل الزائد (الإجهاد)، إلا أنه دخل قائمة المباراة.
وتساءلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن المعضلة الجديدة: هل يبدأ أساسيًا أم يكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، مشيرة إلى أن تطور حالته في الساعات القليلة القادمة، وكذلك "شعوره" قبل المباراة مباشرة، سيحددان القرار.
القرار في يد المدرب تشابي ألونسو، في حال قرر عدم مشاركته أساسيًا، سيتم تفعيل "الخطة ب"، والاختيار بين جونزالو جارسيا (163 دقيقة، لكنه كان رهانه الكبير في كأس العالم للأندية، تحديدًا عندما غاب كيليان)، أو إندريك (11 دقيقة، لكنه أجرى معه محادثة أمس بعد التدريبات)، أو استعادة ثنائية رودريجو - فينيسيوس التي قدمت أداءً جيدًا للغاية مع أنشيلوتي، لكنها غير مسبوقة في خطته.
مبابي يمنح ريال مدريد دفعة معنوية هائلة
يعد مبابي اللاعب الذي خاض أكبر عدد من الدقائق في الفريق بأكمله (1838 دقيقة)، متفوقًا حتى على كورتوا (1800 دقيقة)، وكاريراس (1701 دقيقة)، وفالفيردي (1654 دقيقة).
لعب النجم الفرنسي كل دقائق هذا الموسم، باستثناء 52 دقيقة. أي 97% من الإجمالي، وقد كان أساسيًا في جميع المباريات الـ 21 (في الواقع، إذا أضيفت مباريات فرنسا، فقد شارك أساسيًا في 26 مباراة متتالية، كلها منذ مباراة دورتموند في كأس العالم للأندية).
ولوضع الأمور في نصابها: 57% من "لدغات" ريال مدريد هذا الموسم، حملت توقيع كيليان. حيث سجل 25 هدفًا من أصل 44. إنه أكثر من نصف قوة الفريق. يسجل هدفًا كل 73 دقيقة، بمتوسط 1.19 هدف في المباراة الواحدة.
وفي دوري الأبطال، الأمر أفضل: هدف كل 49 دقيقة، حيث تسكن الشباك تسديدة واحدة من كل تسديدتين (سدد 18 مرة وسجل 9 أهداف).
تفاصيل إصابة مبابي
بدأت آلام الركبة اليسرى ضد سيلتا فيجو بحركة خاطئة وألم، تمكن من الاستمرار بينما كان الجسد ساخنًا؛ لكن بمجرد أن بردت المنطقة... بدأ كل شيء يتعقد. كان يوم الإثنين مخصصًا للاستشفاء، مثل جميع اللاعبين الأساسيين. لذا، كان يوم الثلاثاء هو الذي انطلقت فيه أجراس الإنذار: لم ينزل إلى العشب، وظل تحت العناية الفائقة. في انتظار فحص أخير اليوم، في صباح يوم المباراة.
وجود كسر في إصبع البنصر باليد اليسرى لم يكن ليشكل عائقًا. تلك المعضلة تم تجاوزها، حسب "آس".
قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
بينما يتنفس تشابي ألونسو الصعداء بتواجد النجم كيليان مبابي، تتوقف دوامة الغيابات المؤثرة عند الأسماء السبعة المعروفة التي تتنوع إصاباتهم ما بين خضوع كارباخال لتنظير في الركبة اليمنى، ومعاناة ترنت ألكسندر أرنولد وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي من تمزقات عضلية متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى الانزعاجات البدنية التي غيبت الثلاثي دين هاوسن ودافيد ألابا وإدواردو كامافينجا، وهو النقص العددي الحاد الذي أجبر المدرب تشابي على توجيه أنظاره صوب أكاديمية "لا فابريكا" لتعزيز القائمة بالثلاثي الشاب جوان مارتينيز وفالديبينياس وسيستيرو، تلافياً لدخول اللقاء بخمسة لاعبين فقط من الفريق الأول على مقاعد البدلاء.
قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.
خط الدفاع: روديجر، أسينسيو، جوان مارتينيز، كاريراس، فران جارسيا، فالديبينياس.
خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، جولر، سيبايوس، سيستيرو.
خط الهجوم: مبابي، فينيسيوس، ماتانتونو، رودريجو، براهيم دياز، جونزالو جارسيا، إندريك.