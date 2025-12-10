مفاجأة غير متوقعة.. تطور جديد في إصابة مبابي قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي!

على الرغم من استمرار معاناته من آلام في الركبة اليسرى وإصابته بكسر في إصبع اليد، إلا أن كيليان مبابي يريد اللعب.

لقد استنزف كل من اللاعب والنادي قواهما في الـ 48 ساعة الماضية، بجلسات طويلة من العلاج الطبيعي، والعلاج بالضغط؛ ورغم استمرار الحمل الزائد (الإجهاد)، إلا أنه دخل قائمة المباراة.

وتساءلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن المعضلة الجديدة: هل يبدأ أساسيًا أم يكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، مشيرة إلى أن تطور حالته في الساعات القليلة القادمة، وكذلك "شعوره" قبل المباراة مباشرة، سيحددان القرار.

القرار في يد المدرب تشابي ألونسو، في حال قرر عدم مشاركته أساسيًا، سيتم تفعيل "الخطة ب"، والاختيار بين جونزالو جارسيا (163 دقيقة، لكنه كان رهانه الكبير في كأس العالم للأندية، تحديدًا عندما غاب كيليان)، أو إندريك (11 دقيقة، لكنه أجرى معه محادثة أمس بعد التدريبات)، أو استعادة ثنائية رودريجو - فينيسيوس التي قدمت أداءً جيدًا للغاية مع أنشيلوتي، لكنها غير مسبوقة في خطته.