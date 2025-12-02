مصر والكويت | اشتباكات شوهتها .. لعنة "كأس العرب" تصطاد السولية للمرة الثانية وخطر كبير يهدد مشوار الفراعنة!

شهد الشوط الأول "سيطرة سلبية" مطلقة للمنتخب المصري، الذي استحوذ على الكرة بنسبة كاسحة بلغت 72%، محاصرًا المنتخب الكويتي في مناطقه الدفاعية. ورغم المحاولات الهجومية المكثفة التي أسفرت عن 11 تسديدة (منها 4 بين القائمين والعارضة) و4 ركنيات، افتقد الفراعنة اللمسة الحاسمة أمام تكتل دفاعي كويتي منظم اعتمد على إغلاق المساحات، بينما لم يسدد "الأزرق" أي كرة على المرمى المصري طوال 45 دقيقة.

اللقطة الأبرز كانت إهدار عمرو السولية ركلة الجزاء في الدقيقة 38، والتي سددها خارج المرمى تمامًا.

جاء الشوط الثاني وتغير السيناريو ليصبح أكثر دراماتيكية؛ حيث دفعت مصر ثمن الفرص المهدرة بتلقيها هدفًا مباغتًا عبر فهد الهاجري في الدقيقة 64، في واحدة من المحاولات الكويتية القليلة.

في الدقيقة 81، كان بإمكان الأزرق الكويتي إنهاء المباراة تمامًا بعد هجمة مرتدة متقنة وصلت داخل منطقة الجزاء عند محمد دحام، الذي سدد كرة قريبة تعملق الحارس محمد بسام في التصدي لها.

كثف الفراعنة ضغطهم (9 تسديدات في هذا الشوط) وسط استماتة دفاعية كويتية، حتى جاءت الدقيقة 86، ليحصل مروان حمدي على ركلة جزاء ثانية للفراعنة، بعد عرقلته من الحارس سعود الحوشان، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية وغادر الملعب مطرودًا.

انبرى البديل "أفشة" بنجاح لركلة الجزاء، منقذًا مصر من فخ الهزيمة الافتتاحية، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الفوز للكويت وبطعم الخسارة لمصر.